Zinedine Zidane (54 de ani) a sărit în apărarea lui Cristiano Ronaldo (41 de ani) în conflictul cu Jorge Jesus de la naționala Portugaliei.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Starul lusitan a părăsit cantonamentul înaintea meciului cu Danemarca, miercuri seară, după ce selecționerul a transmis că Ronaldo nu va evolua nici în această partidă, anterior fiind rezervă neutilizată contra Norvegiei.

Zinedine Zidane: „Am avut norocul să-l am alături de mine”

Selecționerul Franței a fost întrebat dacă atacantul portughez a avut un final de carieră modest:

„Nu, cred că trebuie să-l felicităm pentru cariera sa extraordinară. Ceea ce a realizat este excepțional.

Am avut norocul să-l am alături de mine și m-a ajutat să câștig lucruri incredibile, așa că îmi scot pălăria în fața lui Cristiano.

Îi voi purta mereu un mare respect, la fel ca tuturor jucătorilor, dar cu atât mai mult celor cu care am petrecut atât de mult timp și, în special, lui Cristiano, care ne-a adus atâtea victorii”, a spus Zidane, potrivit marca.com.

Pentru gestul făcut, Ronaldo riscă o suspendare de la una la șase luni, conform regulamentului Federației Portugheze de Fotbal, iar multe voci din țara natală văd situația ca pe un final de drum la națională pentru legendarul fotbalist.

După conferința de presă a selecționerului și în urma unei discuții cu președintele Federației Portugheze de Fotbal, am decis să părăsesc cantonamentul naționalei. La momentul potrivit voi spune adevărul despre motivul care m-a determinat să plec de la naționala pentru care m-am dăruit mereu. Acum e momentul să urez succes Portugaliei și tuturor coechipierilor mei, fără excepție. Cristiano Ronaldo, după plecarea din cantonament

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport