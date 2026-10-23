Adrian Ilie (52 de ani) a analizat duelul tactic dintre Laurențiu Reghecampf (51 de ani) și Daniel Pancu (49 de ani) înaintea derby-ului dintre FCSB și Rapid.

FCSB - Rapid se joacă sâmbătă, de la ora 21:00, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Fost mare jucător la Steaua, Ilie consideră că diferența s-ar putea face la nivel fizic, unde FCSB nu a strălucit în ultimele două partide.

De altfel, după victoria cu FC Voluntari, 2-1, Laurențiu Reghecampf afirma: „Îi vreau mai bine și din punct de vedere fizic.”

Adi Ilie: „ Uitați-vă la jucătorii Rapidului cum aleargă”

„FCSB-ul nu a arătat foarte bine din punct de vedere fizic în ultimele două meciuri . Uitați-vă la jucătorii Rapidului cum aleargă.

Și cunoscându-l pe Reghecampf, dar și pe Pancu, vreau să spun că, dacă Reghecampf îi aduce fizic să poată să ducă toate cele 90 de minute, atunci va fi foarte echilibrat derby-ul, pentru că sunt doi foarte buni antrenori din punctul meu de vedere”, a declarat „Cobra”, citat de fanatik.ro.

Andrei Vochin, oficial FRF, a fost și el de acord cu afirmațiile lui Adi Ilie.

„Sunt doi antrenori care pregătesc intensitatea. Asta am văzut. Nu știu Reghe cam cât are timp să facă asta și dacă are la dispoziție jucători pentru acest lucru. Nu prea are. Mă uit la Rapid. Jucătorii de aici pot ține ritmul. Pancu are jucători de 18 ani. Fundașul stânga, mijlocașul central, jucători de 18 ani.

Nu cred că există jucător mai mare de 28 de ani la Rapid în momentul ăsta, în primul «11». Și asta contează foarte mult în momentul în care antrenezi intensitate, agresivitate și așa mai departe.

Sunt absolut de acord cu Adi că dacă Reghecampf poate egala intensitatea pe care o propune Rapidul, dacă se va întâmpla asta, apoi derby-ul va fi decis la aspectele tactice.

Și acestea sunt importante. Aici, Pancu a arătat și la naționala de tineret (U21), și la CFR Cluj, și acum la Rapid că are o gândire tactică rațională. Chiar mă uitam la meciul ăsta cu Corvinul (n.r. - din etapa a 12-a, scor 2-0).

Eu mă așteptam, sincer, să ducă peste ei acasă fiind. Au acceptat dominarea și au vrut să vadă iarbă multă în fața lor. Au vrut să speculeze pe contraatac”, a spus și Andrei Vochin pentru sursa citată.

La derby-ul FCSB - Rapid, Laurențiu Reghecampf și Daniel Pancu se vor afla pentru prima dată față în față din postura de antrenori.

FOTO. FCSB - Rapid 2-1, ultimul meci dintre cele două echipe

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