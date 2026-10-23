Cade recordul sezonului Câți spectatori sunt așteptați la FCSB - Rapid! S-a deschis și inelul 3 de pe Arena Națională

Se anunță o atmosferă electrizantă pe Arena Națională la derby-ul FCSB – Rapid.

Partida este programată sâmbătă, de la ora 21:00, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Interesul pentru derby-ul dintre FCSB și Rapid este unul uriaș. Fanii vor lua cu asalt Arena Națională.

FCSB - Rapid doboară recordul de asistență din acest sezon de Superliga!

Din informațiile GOLAZO.ro, a fost deschis și inelul al treilea al celui mai mare stadion din România.

Până în acest moment, au fost vândute peste 30.000 de bilete, cu tot cu cele alocate suporterilor Rapidului.

Așa cum s-a întâmplat și în anii precedenți, FCSB și Rapid au încheiat un acord de reciprocitate, iar giuleștenii vor fi și ei susținuți de 8-9.000 de suporteri.

Astfel, derby-ul de pe Arena Națională va doborî recordul de asistență din acest sezon al Superligi, acesta fiind deținut de partida Universitatea Craiova – FCSB, scor 5-0, disputată pe 19 septembrie.

27.700 de spectatori au fost prezenți la partida din Bănie

Ultima confruntare dintre FCSB și Rapid a avut loc pe 21 decembrie 2025, în returul sezonului regulat din stagiunea precedentă.

Atunci, 30.903 de spectatori au asistat la duelul desfășurat tot pe Arena Națională.

În acest moment, Rapid este pe locul 2, cu 27 de puncte, două în spatele liderului Dinamo, în timp ce FCSB ocupă poziția 6, cu 18 puncte.

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