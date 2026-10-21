Blat cu Mutu, la Dinamo „Eu chiar n-am știut nimic”, spune Adrian Mutu despre un faimos meci aranjat, cu Borcea în lojă și Dinu pe bancă
Adrian Mutu, la Profu' de Sport (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Special

Blat cu Mutu, la Dinamo „Eu chiar n-am știut nimic”, spune Adrian Mutu despre un faimos meci aranjat, cu Borcea în lojă și Dinu pe bancă

alt-text Redacția GOLAZO.ro
alt-text Publicat: 21.10.2026, ora 07:30
alt-text Actualizat: 21.10.2026, ora 07:30
  • Adrian Mutu (47 de ani) a vorbit despre unul dintre meciurile controversate din perioada în care evolua la Dinamo.
  • Invitat la podcastul „Profu de Sport”, fostul internațional român a fost întrebat despre partida FC Onești – Dinamo, încheiată cu scorul de 2-4, în care a marcat două goluri.
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Cătălin Țepelin, moderatorul podcastului „Profu' de Sport” a asistat la meci și senzația sa a fost că partida a fost aranjată.

La vremea respectivă, relatarea actualului redactor-șef de la GOLAZO.ro a provocat un scandal.

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Blat cu Mutu, la Dinamo „Eu chiar n-am știut nimic”. Borcea, în lojă. Dinu, pe bancă

Discuția de la „Profu' de Sport” a pornit de la o observație despre fotbalul românesc din perioada în care Mutu evolua în campionatul intern.

Țepelin a amintit partida FC Onești – Dinamo, scor 2-4, în care fostul atacant a reușit o dublă.

Dacă e să comparăm fix perioada în care ai jucat tu aici, (…) din 8-9 meciuri pe etapă, șase-șapte erau cam rezolvate… Îmi aduc aminte inclusiv un meci cu tine.

Cu mine? Cu FC Argeș, poate?

Nu cu FC Argeș. Erai la Dinamo.

Așa…

Îmi aduc aminte pentru că a fost un moment și pentru mine. Eu, tânăr ziarist, tu - tânăr fotbalist. Meciul FC Onești - Dinamo 2-4, în care ai dat două goluri.

Așa…

Blat! Se vedea de la distanță.

Uite, eu pot să spun … Și zâmbesc nu pentru că…

Nu pentru că ai fi știut la momentul respectiv?

Dar eu chiar n-am știut de niciun blat. Ori eram prea mic și nu ajungeau la urechile mele astfel de lucruri, care se făceau cu cine trebuia - cu ăia cu experiență, probabil. (…) Dar eu chiar n-am știut! Că v-aș putea spune: «Băi, da, am știut». Eu chiar n-am știut de…

Mutu: „Probabil erau meciurile alea în care eu n-ar fi trebuit să dau gol”

Fostul internațional a precizat că nu poate confirma dacă partida a fost aranjată, în ciuda suspiciunilor prezentate în cadrul discuției.

Mutu a povestit și despre un detaliu care i-a rămas în minte din perioada în care juca în România. Atacantul spune că, uneori, după ce marca, primea palme peste ceafă din partea colegilor, fără să înțeleagă motivul reacțiilor acestora.

Și nici n-ai simțit în teren cum se dădeau la o parte?

Mie mi se părea că sunt eu bun, nu că se dădeau ăia la o parte, sincer. Dacă s-a întâmplat să fie, nu pot să zic, că n-am știut. Dacă știam, chiar o spuneam.

Ce pot să spun, în schimb, e că, de multe ori, când mai dădeam goluri, mai simțeam niște palme de la ai mei, știi? În special pe la Pitești.

Că nu trebuia să dai gol.

Păi nu mi se spunea. Dar mă gândeam: „Bă, cum ne bucurăm noi? Așa se bucură ei la seniori, cu palmele astea? Cam violente. În loc să mă mângâi, tu dai palme după ceafă?!”. Și da, stând să analizez acum, probabil erau meciurile alea în care eu n-ar fi trebuit să dau gol. Dar dacă nu știam …

Aici, la meciul de la Onești, chiar trebuia, că a fost în sezonul ăla de la Dinamo în care ai dat foarte multe goluri, după care ai plecat. Era perioada în care - bine, nu a fost cazul tău, că aveai o valoare pe care ți-ai demonstrat-o după aia, dar se mai și „vopseau” jucători.

Da, probabil, da.

Mai făcea Giovanni două casete, mai …

Probabil, probabil.

A doua zi am scris cronica în ziarul ProSport, pe vremea aia, și a urmat un mare scandal. Telefoane de la club, că ne ridicăm acreditările, că nu e adevărat, că ne batem joc. Iar după ani de zile, mai mulți au recunoscut că meciul ăla a fost chiar așa cum îl văzusem eu din tribună.

Eu nu zic că n-a fost așa. Nu pot nici să confirm, nici să infirm, pentru că chiar n-am știut.

Meciul invocat de jurnalistul Cătălin Țepelin la podcastul „Profu’ de Sport” este meciul FC Onești - Dinamo 2-4, jucat pe 7 noiembrie 1999.

Pe atunci, Divizia A era bântuită de blaturi. Inclusiv „câinii” și-au aranjat deplasarea în Moldova, unde micuța echipă locală s-a predat fără luptă.

Cronica din ProSport, sub titlul „Mărșăluind printre statui”, vorbește despre pasivitatea gazdelor.

Cronica partidei Onești-Dinamo 2-4 Cronica partidei Onești-Dinamo 2-4
Cronica partidei Onești-Dinamo 2-4

Iar titlul pe pagina 1 a fost „Puiu de căței”, aluzie la atitudinea supusă a patronul lui FC Onești, afaceristul local Nicolae Puiu, în fața puternicei și influentei Dinamo.

Pagina întâi din Prosport, după Onești - Dinamo 2-4 Pagina întâi din Prosport, după Onești - Dinamo 2-4
Pagina întâi din Prosport, după Onești - Dinamo 2-4

„Câinii”, finanțați pe atunci de Cristi Borcea, Nicolae Badea sau Gigi Nețoiu, îl aveau pe bancă pe Cornel Dinu. Iar primul 11 era ticsit cu vedete:

  • Lupescu, Vlădoiu, Iftodi, Mihali plus tinerii Mutu, Niculae, Mihalcea, Hâldan sau Fl. Petre.

Primul gol marcat de Mutu a venit după o gafă a portarului Blid, care a pasat direct la adversar în propriul careu. Mutu a rămas apoi singur cu goalkeeperul, la o altă fază la care toată apărarea a dormit.

După doar două luni, Dinamo l-a vândut pe Mutu la Inter Milano, din postura de golgeter al Diviziei A.

Ulterior, roș-albii au câștigat campionatul la distanță mare de Rapid și de Steaua.

VIDEO: Rezumatul meciului FC Onești - Dinamo 2-4, jucat pe 7 noiembrie 1999

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