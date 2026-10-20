„De mult n-am mai văzut așa ceva” Adrian Ilie îi ironizează pe jucătorii de la FCSB: „Alerg mai repede decât ei”

Adrian Ilie (52 de ani) i-a ironizat pe jucătorii de la FCSB, după evoluția din meciul de la Voluntari, scor 2-1.

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Elevii lui Reghecampf au obținut victoria la limită, pe finalul jocului, iar condiția fizică a acestora îl îngrijorează pe fostul internațional.

Adrian Ilie: „Eu alerg mai repede decât echipa FCSB-ului ”

„Cobra” a subliniat viteza redusă de joc a fotbaliștilor și forma echipei, pe care o vede încă la nivel de play-out.

„Vreau să propun un pariu la Superbet că eu alerg mai repede decât echipa FCSB-ului”, a transmis inițial Adrian Ilie, potrivit fanatik.ro.

Ulterior, Ilie a continuat o analiză a ritmului de joc pe care îl jucătorii de la FCSB.

„Important e pentru Reghecampf, că îl cunosc, faptul că echipa a câștigat. Șase puncte din două meciuri. A câștigat greu, dar de mult nu am mai văzut o echipă care să nu poată să alerge și să greșească atât de ușor pasele.

Acum două săptămâni se spunea că Reghe îi antrenează foarte bine sau dur și că au început antrenamentele forță pentru a recăpăta ritm de joc. În momentul de față nu au aceș ritm, dar sper să se pună la punct cu condiția fizică.

Și eu am trecut prin aceste faze. Sunt prea încărcați, dar e important că au luat punctele și rămân în lupta la play-off.

(n.r. – Echipa a arătat rău. Ca o formație de play-out) Așa arată de mult timp. Ca o formație de play-out”, a mai spus Adrian Ilie.

Cu succeul de la Voluntari, FCSB a urcat pe loc de play-off, cu 18 puncte adunate după primele 12 etape, însă distanța față de liderul Dinamo rămâne de 11 puncte.

Următorul meci pentru formația lui Reghecampf este derby-ul cu Rapid, programat sâmbătă, de la ora 21:00.

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Stoian FC Voluntari - FCSB 1-2

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