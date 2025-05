Alexandru Chipciu (36 de ani), fotbalistul celor de la Universitatea Cluj, a vorbit despre rezultatul alegerilor prezidențiale.

Nicuşor Dan a obţinut 53,60%, iar George Simion - 46,40% din voturi în turul 2.

Veteranul Universității Cluj a împlinit 36 de ani chiar în ziua în care românii și-au ales președintele. Acesta a declarat că a urmărit în timp real numărătoarea voturilor, alături de colegii de echipă.

Alexandru Chipciu, despre alegerile prezidențiale: „A ieșit cum ne doream”

Întrebat cum a „trăit” alegerile prezidențiale de duminică, Alexandru Chipciu a răspuns în stilul său caracteristic:

„Cu suspans, chiar dacă e ziua mea de naştere. Prima dată am aşteptat să bată Petrolul ca să fim calificaţi în Europa. E o performanţă istorică pentru U Cluj. Apoi am fost să votez şi am stat cu ochii pe site-urile de politică.

Am avut timp, da, am ieşit la o masă cu colegii, şi toţi am aşteptat doar atât: după ce ne-am calificat în Europa, să rămânem în Europa şi cu ţara.

Sincer, mă aşteptam să fie rezultatul acesta. Am avut mare încredere că românii se vor mobiliza şi vor răsturna situaţia din primul tur. Ar fi fost păcat pentru oamenii care au plătit cu sânge şi cu preţul vieţii în 1989, pentru libertate şi democraţie. A ieşit cum doream”, a declarat Alexandru Chipciu pentru gsp.ro.

