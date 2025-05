„Analizăm alte opțiuni” Dinamo  anunță plecarea lui Antonio Luna + detalii despre viitorul a doi jucători importanți

Cosmin Mihalescu (36 de ani), directorul sportiv al celor de la Dinamo, a anunțat plecarea de la echipă a lui Antonio Luna (34 de ani).

Spaniolul a ajuns la Dinamo în luna octombrie a anului trecut, dar nu a confirmat la trupa din Ștefan cel Mare și va pleca de la echipă în această vară.

Cosmin Mihalescu, despre plecarea lui Antonio Luna: „Vom analiza alte opțiuni”

Oficialul celor de la Dinamo a confirmat faptul că fundașul spaniol va părăsi echipa în vară, după ce nu a dat randamentul așteptat.

„Antonio Luna avea în contract o prelungire automată dacă ar fi atins un anumit număr de meciuri. Nu l-a atins și nu mai are cum să-l atingă.

La sfârșitul sezonului ne vom așeza și vom discuta. Cel mai probabil, ne vom canaliza și aici spre a analiza alte opțiuni și a vedea ce mai este disponibil pe piață”, a declarat Mihalescu în emisiunea „Totul pentru Dinamo”, citat de gsp.ro.

15 meciuri a jucat Antonio Luna în tricoul lui Dinamo

Mihalescu, despre Milanov și Costin: „Discuțiile sunt deschise”

Directorul sportiv al „câinilor” a discutat și despre situațiile lui Georgi Milanov și Cristian Costin.

„O evaluare concretă a tot ceea ce s-a întâmplat sezonul acesta vom face la sfârșit, după meciul cu Craiova. Ce pot să vă spun e că Georgi Milanov, sezonul ăsta, a jucat cel mai mare număr de minute din cariera lui.

E clar că ne-a ajutat în momente grele, în care am avut nevoie, și a fost mereu acolo. Nu se poate pune sub semnul întrebării aportul lui la ceea ce am realizat sezonul acesta.

Și el mai are câteva oferte, pentru că a avut un sezon bun. Este al doilea căpitan al Bulgariei, la echipa națională. A fost convocat din nou pentru acțiunile din iunie. Are oferte din alte zone și noi încercăm să ne gândim cum planificăm pentru sezonul viitor.

Discuțiile sunt deschise, discutăm de două ori pe săptămână în ultima vreme și vom vedea cum decurg în continuare”, a mai adăugat Cosmin Mihalescu.

39 de meciuri a disputat Georgi Milanov în acest sezon

Costin mai are încă un sezon contract cu noi. Când a fost nevoie de el, a intrat întotdeauna. El și-a făcut treaba pe un post care nu e al lui. Trebuie să vedem ce își dorește și el – probabil își dorește și el să joace mai mult decât a făcut-o sezonul acesta. E un dialog deschis și vom vedea în perioada următoare. Cosmin Mihalescu, director sportiv Dinamo

