Grupele Turneului Campionilor Zverev și Alcaraz  și-au aflat adversarii » Jannik Sinner, marele absent
Alexander Zverev. Foto: Imago
Tenis

Grupele Turneului Campionilor Zverev și Alcaraz și-au aflat adversarii » Jannik Sinner, marele absent

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 12.11.2026, ora 21:07
alt-text Actualizat: 12.11.2026, ora 21:07
  • Alexander Zverev (29 de ani), liderul mondial, și Carlos Alcaraz (23 de ani, #3 ATP), și-au aflat adversarii de la Turneul Campionilor, care se va desfășura în perioada 15-22 noiembrie, la Torino.
  • Cei doi sunt principalii favoriți ai ATP Finals 2026, în absența italianului Jannik Sinner (#2 ATP), care nu va participa din cauza unei accidentări.
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Tragerea la sorți a avut loc astăzi, iar cei opt jucători calificați au fost împărțiți în două grupe de câte patru.

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Alexander Zverev și Carlos Alcaraz, repartizați în grupe diferite

Zverev, câștigător al competiției în 2018 și 2021, a fost repartizat în grupa John McEnroe, alături de Ben Shelton, Arthur Fils și Rafael Jodar.

De cealaltă parte, Alcaraz va evolua în grupa Ivan Lendl, unde îi va întâlni pe Daniil Medvedev, Flavio Cobolli și Frances Tiafoe.

4 participări
are Carlos Alcaraz la ATP Finals, inclusiv cea din acest an. Spaniolul nu a câștigat până acum competiția, cea mai bună performanță fiind finala disputată anul trecut

În afară de Zverev, doar Medvedev a mai câștigat Turneul Campionilor, în 2020.

Arthur Fils, Rafael Jodar, Flavio Cobolli și Frances Tiafoe vor debuta la ATP Finals.

Cobolli va fi singurul reprezentant al Italiei în proba de simplu, după retragerea lui Sinner.

Cum arată grupele ATP Finals 2026

Grupa John McEnroe

  • Alexander Zverev (#1 ATP)
  • Ben Shelton (# 4 ATP)
  • Arthur Fils (#7 ATP)
  • Rafael Jodar (#11 ATP)

Grupa Ivan Lendl

  • Carlos Alcaraz (#3 ATP)
  • Daniil Medvedev (#5 ATP)
  • Flavio Cobolli (#6 ATP)
  • Frances Tiafoe (#8 ATP)

A avut loc și tragerea la sorți pentru proba de dublu, unde Harri Heliovaara și Henry Patten, campionii en titre și principalii favoriți, vor evolua în grupa Todd Woodbridge.

Grupa Todd Woodbridge

  • Harri Heliovaara / Henry Patten (favoriții #1)
  • Marcelo Arevalo / Mate Pavic (favoriții #4)
  • Theo Arribagé / Albano Olivetti (favoriții #6)
  • Orlando Luz / Rafael Matos (favoriții #8)

Grupa Mark Woodforde

  • Christian Harrison / Neal Skupski (favoriții #2)
  • Marcel Granollers / Horacio Zeballos (favoriții #3)
  • Simone Bolelli / Andrea Vavassori (favoriții #5)
  • Kevin Krawietz / Tim Putz (favoriții #7)

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