 „Mulțumim pentru toate țepele” FCSB a închis comentariile pe Facebook și Instagram, dar fanii nu s-au lăsat! Mesaje anti-MM: „Ne-ați scăpat!”
FCSB. Foto: Montaj GOLAZO.ro
Superliga

„Mulțumim pentru toate țepele” FCSB a închis comentariile pe Facebook și Instagram, dar fanii nu s-au lăsat! Mesaje anti-MM: „Ne-ați scăpat!”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 12.11.2026, ora 20:16
alt-text Actualizat: 12.11.2026, ora 20:16
  • Plecarea lui Mihai Stoica (61 de ani) de la FCSB a provocat reacții dure din partea unor suporteri ai roș-albaștrilor.
  • Clubul a limitat comentariile la postările prin care a anunțat schimbările din staff, însă fanii nemulțumiți de fostul oficial au început să lase mesaje la alte postări de pe paginile echipei.
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Gigi Becali a anunțat astăzi că oficialul a decis să se despartă de gruparea roș-albastră după 16 ani de colaborare, în cel de-al doilea mandat.

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FCSB a limitat comentariile pe Facebook și Instagram. Suporterii au reacționat la alte postări

Tot joi, FCSB a anunțat oficial că Mihai Pintilii și Costin Curelea se alătură staff-ului tehnic al primei echipe.

FCSB anunță că Mihai Pintilii și Costin Curelea vor face parte, începând de astăzi, din staff-ul tehnic al primei echipe.

„Clubul nostru le urează bun-venit și să aibă parte de mult succes!”, a transmis FCSB pe Facebook.

Postarea a strâns peste 1.900 de aprecieri în primele șase ore, însă clubul a limitat posibilitatea suporterilor de a comenta.

Aceeași măsură a fost luată și pe Instagram, unde anunțul a adunat peste 14.000 de aprecieri.

Unii dintre suporteri au vrut să comenteze și plecarea lui Mihai Stoica, însă, cum nu au putut să o facă la postările respective, și-au exprimat nemulțumirile în alte secțiuni de comentarii ale paginilor FCSB.

Într-o postare dedicată unuia dintre sponsorii echipei, mai mulți suporteri au lăsat comentarii despre Mihai Stoica.

  • „Să vă dea Dumnezeu sănătate că ne-ați scăpat de MM 🙌”
  • „Îi mulțumim lui Meme pentru toate țepele de jucători pe care le-a adus. Du-te tare, că nu ai avut treabă cu fotbalul”
  • „Așteptăm cu toții aceeași postare: «Mulțumim, MM!»”, au transmis suporterii.

Până în acest moment, FCSB nu a publicat pe paginile sale oficializarea despărțirii de Mihai Stoica.

În schimb, fostul oficial și-a luat rămas-bun printr-o postare pe contul personal de Instagram, în care le-a mulțumit oamenilor alături de care a lucrat, inclusiv lui Gigi Becali.

„Mulțumesc tuturor celor care mi-au fost alături în cariera începută în februarie 1992, în special lui Marius Stan, cel care m-a adus în fotbal și lui Gigi Becali, omul care mi-a oferit oportunitatea de a transforma un vis în realitate și care mi-a fost aproape în momentele grele ale vieții.

Fără enumerarea performanțelor, fără accente melodramatice. As simple as that (n.r. - Atât de simplu)”, a transmis Mihai Stoica.

Performanțele lui Mihai Stoica la FCSB

Mihai Stoica a ajuns prima dată la FCSB în vara anului 2002, după ce a condus-o anterior pe Oțelul Galați. Inițial acesta a ocupat funcția de director la formația roș-albastră, iar apoi a devenit director general.

Stoica s-a despărțit însă de FCSB în 2007 când a plecat la Unirea Urziceni, alături de care a cucerit titlul, doi ani mai târziu.

În 2010, Mihai Stoica s-a întors la FCSB, în ciuda mai multor conflicte pe care le avusese în trecut cu Gigi Becali. A petrecut 16 ani la club, iar acum a anunțat din nou că pleacă.

Cu Mihai Stoica aflat în conducerea clubului, FCSB a cucerit mai multe trofee, precum:

  • 7 titluri în Liga 1
  • 3 Supercupe ale României
  • 2 Cupe ale României
  • 2 Cupe ale Ligii

Sub comanda sa, roș-albaștrii au ajuns până în semifinalele Cupei UEFA în 2006, când au fost învinși dramatic de Middlesbrough. FCSB a jucat și în grupele Ligii Campionilor.

FCSB a ajuns și în optimile Europa League în sezonul 2024-2025, când a pierdut usturător cu Olympique Lyon (1-4 la general). A acumulat atunci 14 puncte în faza principală a competiției.

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