Tensiuni la naționala Italiei Spalletti îl atacă pe Acerbi, după ultimul său meci ca selecționer: „Cine refuză naționala să nu se mai întoarcă!”

Luciano Spalletti (66 de ani) a vorbit despre cazul controversat al lui Francesco Acerbi (37 de ani).

Fundașul italian a refuzat convocarea la echipa națională, gest criticat de selecționer, care consideră că o astfel de atitudine nu ar trebui tolerată.

Spalletti a recunoscut că a făcut greșeli în gestionarea echipei și a vorbit și despre refuzul lui Acerbi de a veni la echipa națională.

Spalletti, despre Acerbi: „Cei care refuză naționala să nu se mai întoarcă”

„Sper ca jucătorii care refuză naționala să aibă pe cineva care să le spună clar că nu se vor mai întoarce”, a declarat Spalletti, conform tuttomercatoweb.com

Apoi, a vorbit despre răspunsul său dintr-o conferință din martie, când a fost întrebat despre vârsta lui Acerbi:

„Probabil am reacționat prost în acel răspuns, însă am avut apoi și un dialog telefonic.

I-am cerut scuze lui Acerbi, iar el mi-a spus: «Mister, e totul în regulă...». E adevărat că inițial am renunțat la el pentru a susține tineri precum Calafiori, Buongiorno. Sunt convins că și alții ar fi făcut aceeași alegere.

Am luat în calcul vârsta jucătorilor în perspectiva următorului Mondial”, a declarat Spalletti, conform tuttomercatoweb.com.

Acerbi a fost cel mai bun jucător spre finalul sezonului și trebuie să țin cont de acest lucru. M-a surprins puțin, pentru că am convocat și alți jucători, însă fizic suntem epuizați, lipsiți de energie... Probabil am făcut greșeli în alegerea echipei și am avut ghinionul de a începe calificările cu un meci dificil în deplasare, contra Norvegiei. Luciano Spalletti

Antrenorul și-a asumat responsabilitatea pentru rezultatele modeste, mai ales că a avut parte de un Euro destul de slab, Italia fiind eliminată în „optimi” de Elveția, 0-2.

Și înfrângerea de la Oslo, 0-3 cu Norvegia, care pune în pericol Mondialul (ar putea fi treilea turneu final global fără Italia), a fost ultima picătură.

„Eu sunt supărat doar pe mine, pentru că nu mi-am făcut bine meseria. Aș putea spune: «unde las această echipă?» O las exact unde am găsit-o... Dar pentru că nu am reușit să o îmbunătățesc, înseamnă că am făcut o treabă proastă.

La primul meu meci ca selecționer exista teamă că nu ne vom califica la Campionatul European, iar acum o predau în aceeași situație.

Sper ca următorul care va veni după mine să o ducă mai departe și să o îmbunătățească”, a mai declarat tehnicianul.

24 de meciuri are Luciano Spalletti ca selecționer: 12 victorii, 6 egaluri, 6 eșecuri (golaveraj 40-29)

Italia se află pe locul trei în grupa de calificare, cu trei puncte acumulate după două meciuri jucate. Norvegia conduce grupa cu 12 puncte, urmată de Israel, cu șase puncte.

