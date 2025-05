„Am avut contre cu Blănuță” Alexandru Chipciu, despre interacțiunile cu revelația lui U Cluj: „Mi se părea moale”

Alexandru Chipciu (36 de ani) a vorbit despre Vladislav Blănuță (23 de ani), unul dintre remarcații sezonului pentru U Cluj.

Universitatea Cluj a încheiat sezonul 2024/2025 pe locul 4 în Superliga României, poziție care îi asigură participarea în preliminariile UEFA Conference League, iar Blănuţă a contribuit cu 12 goluri la acest parcurs.

Alexandru Chipciu, despre interacțiunile cu Blănuță: „Am avut contre cu el”

„E greu să mai rămână. Probabil are oferte, la câte goluri a dat. Eu am avut niște contre cu el la început. Mi se părea că e indolent. Probabil ăsta era stilul lui. Am zis-o și colegilor. În ultimele meciuri l-am văzut mai determinat.

Are calități foarte, foarte bune. Ar putea să joace la echipe mari din Europa. El, dacă merge și confirmă, poți să-l bagi la o echipă mare.

Mi se părea că e moale. Noi ne luam de el că e indolent. Mi se pare că a crescut pe partea asta de agresivitate. Îl văd din ce în ce mai implicat în meciuri. Era acolo. El are calități. Poate să fie un jucător foarte, foarte bun”, a spus Chipciu, conform fanatik.ro.

1,3 milioane de euro valorează Vladislav Blănuță, care se va întoarce la FCU Craiova, formația din liga secundă care l-a împrumutat la U Cluj

Chipciu, despre Thiam şi Macalou: „Cred că vor rămâne”

Chipciu a vorbit și despre doi alți jucători care au impresionat la U Cluj: Thiam, care a înscris 9 goluri, și Macalou, care a avut 3 reușite.

„ Cred că vor rămâne. Thiam e de ceva timp cu noi. E un jucător important pentru noi. Va fi greu pentru noi fără el.

Macalou a reușit să se lege de echipă. Eu nu am văzut un jucător atât de bun în acțiuni unu contra unu. Cred că e cel mai puternic. E greu să-l blochezi. Joacă mai mult în bandă.

Cred că, dacă se leagă de echipă și învață jocul, poate fi bun , bun, bun!”, a mai spus Alex Chipciu, potrivit sursei citate.

