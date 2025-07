FCSB - CFR CLUJ. Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul campioanei, a susținut conferința de presă premergătoare partidei din Supercupa României.

FCSB - CFR Cluj va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1, sâmbătă, cu începere de la ora 20:00.

Charalambous se așteaptă la un meci dificil, ca toate jocurile pe care FCSB le-a disputat de-a lungul timpului cu CFR Cluj.

Cu toate acestea, antrenorul cipriot este încrezător că elevii săi pot începe sezonul cu un nou trofeu.

Totodată, Charalambous a anunțat că nu se va putea baza pe doi jucători în următoarea perioadă.

Elias Charalambous: „Vrem să câștigăm primul trofeu al sezonului”

„Un nou sezon, o nouă experiență, putem începe cu un nou trofeu, unul pe care acest club îl are în ADN.

Suntem pregatiți să jucăm în orice condiții. Vremea va fi înfruntată de ambele echipe, nu e o scuză pentru nimeni, vrem sa castigăm primul trofeu al sezonului.

Va fi un meci greu, ca de fiecare data cu CFR, un meci care va fi câștigat la micile detalii.

Nu ne așteptăm la foarte multe schimbări din partea lor față de ultima confruntare chiar daca ea s-a jucat la Cluj.

Ne pierdem vremea să vorbim dacă trebuia să jucăm pe Arena Națională. Nu e treaba mea asta”, a declarat Elias Charalambous.

Elias Charalambous: „E un avantaj că îl avem pe Bîrligea”

Începând din acest sezon, Elias Charalambous se va putea baza și pe serviciile lui Daniel Bîrligea la duelurile contra feroviarilor.

Tehnicianul roș-albaștrilor a vorbit despre posibilitatea ca Alibec și Bîrligea să fie în același timp pe teren și a avut numai cuvinte de laudă la adresa atacantului revenit în această vară la FCSB.

„E un avantaj că îl avem pe Birligea. Întotdeauna pentru un antrenor e bine să aibă cât mai mulți jucători disponibili. Alibec și Birligea în același timp. De ce nu?

Alibec e foarte motivat. Nu-l știam personal, dar acum că l-am întâlnit am descoperit un tip umil. Nu știi oamenii, iar când auzi din stânga și dreapta, poate auzi ceva diferit, dar sunt surprins de caracterul lui, de cât de umil este şi cât de înfometat este de a ajuta acest club.

Denis şi jucătorii care au venit s-au adaptat uşor în echipă, că nu este vorba doar despre partea fizică, ci şi despre cea mentală.

Sezonul este foarte lung. Anul trecut, când eram în spate, spuneam că este un maraton, nu un sprint. Vom avea nevoie de toți jucătorii, toată lumea trebuie să fie pregătită.

Sunt bucuros că avem un lot plin de calitate. Vom avea chiar dificultăți în alegerea primului 11, dar asta este o problemă bună. Sper să avem toți jucătorii disponibili și să evităm accidentările”, a adăugat Charalambous.

Elias Charalambous: „Nu mai am nevoie de niciun jucător”

Charalambous a dezvăluit că Joyschim Dawa și Tavi Popescu sunt în continuare indisponibili.

Totodată, cipriotul a afirmat că nu mai are nevoie de niciun jucător, însă decizia finală îi va aparține patronului.

„Dawa, Tavi Popescu sunt out. Dawa pe o perioadă mai lungă, Tavi în câteva săptămâni. Cercel este ok. Nu mai am nevoie de transferuri, dar dacă patronul mai vrea, e decizia lui, însă eu nu mai am nevoie de niciun jucător”, a concluzionat Charalambous.

3 transferuri a făcut FCSB în această vară: Daniel Graovac, Denis Alibec și Dennis Politic

