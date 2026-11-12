„Încredere foarte mare”  VIDEO. Alexandru Cicâldău, despre starea de spririt în vestiarul naționalei: „Suntem motivați” +33 foto
Foto: captură YouTube/FRF TV
Nationala

„Încredere foarte mare” VIDEO. Alexandru Cicâldău, despre starea de spririt în vestiarul naționalei: „Suntem motivați”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.11.2026, ora 15:18
alt-text Actualizat: 12.11.2026, ora 15:18
  • Alexandru Cicâldău (29 de ani), mijlocașul Craiovei și al naționalei României, a explicat care e starea de spirit în vestiar înaintea ultimelor două meciuri din Liga Națiunilor.
  • România - Polonia se joacă sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
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„Tricolorii” nu au avut începutul dorit în Liga Națiunilor, suferind patru înfrângeri consecutive: 1-2 și 0-1 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia.

În ciuda acestor rezultate, Alexandru Cicâldău a declarat că „tricolorii” sunt foarte motivați înaintea confruntărilor cu Polonia și Bosnia.

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VIDEO. Alexandru Cicâldău: „Ne dorim foarte mult să facem două meciuri foarte bune”

O stare bună, zic eu. Suntem toți motivați și ne dorim foarte mult să facem două meciuri foarte bune. Chiar dacă în meciurile trecute nu am obținut rezultatele dorite de toată lumea, revin cu mult entuziasm și cu încredere că vom face rezultate foarte bune.

Mă bucur că am rămas sănătos și am jucat destul de multe meciuri. Am avut și reușite și mă sper să fac asta și la echipa națională din nou”, a declarat Cicâldău într-un interviu acordat pentru FRF TV.

Vin la națională cu o încredere foarte mare. Ca de obicei, de altfel, mereu când vin aici am o încredere specială pentru că îmi doresc foarte mult să avem niște rezultate foarte bune. Alexandru Cicâldău, mijlocașul naționalei României

Întrebat ce înseamnă pentru el să reprezinte România la cel mai înalt nivel, Cicâldău a răspuns:

„Cum am spus la prima convocare, este un vis devenit realitate și de fiecare dată când sunt chemat la echipa națională vin aici cu mândrie și cu o foarte mare dorință ca naționala și țara să aibă rezultate bune.

Cel mai important, de fapt, este ca echipa să aibă rezultate, iar dacă eu mă număr printre jucătorii care au reușit să ajute naționala este bine”.

Le mulțumim foarte mult că au venit în număr atât de mare la ultimul meci (n.r. - cu Suedia, 0-1). Îi așteptăm și la următorul și să fie siguri că vom da totul pentru echipa națională. Toată lumea își dorește să avem rezultate. Alexandru Cicâldău, mesaj pentru suporteri

Alexandru Cicâldău are 41 de selecții la echipa națională, reușind să înscrie 5 goluri și să ofere o pasă de gol.

FOTO. România - Suedia 0-1, meci în care Cicâldău a jucat 21 de minute

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (33 imagini)

Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro Imagini de la România - Suedia (meci) Foto: Raed Krishan / Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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Lotul ales de Gică Hagi pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

PORTARI

  • Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 5/0), Laurențiu POPESCU (Universitatea Craiova, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 41/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 2/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 32/1), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 7/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 12/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 4/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 10/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 55/2), Lisav EISSAT (Bristol City, 6/0);

MIJLOCAȘI

  • Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 16/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 78/12)*, Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 41/5), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 11/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 4/0); Rareș ILIE (Mantova, 0/0)

ATACANȚI

  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 48/12), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 19/1), Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 57/8), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 22/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 11/3).

*Răzvan Marin va putea evolua doar în meciul contra Bosniei.

Programul României în Nations League

  • 25 septembrie, 21:45. Suedia - România 2-1
  • 28 septembrie, 21:45. România - Bosnia 2-4
  • 2 octombrie, 21:45. Polonia - România 6-0
  • 5 octombrie, 21:45. România - Suedia 0-1
  • 14 noiembrie, 21:45. România - Polonia (Arena Națională)
  • 17 noiembrie, 21:45. Bosnia - România (Bilino Polje Stadium, Zenica)

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