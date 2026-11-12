Becali s-a sucit  Antrenorul secund pe care l-a dat afară va rămâne la club » Pintilii și Curelea, prezentați oficial +9 foto
Mihai Pintilii
Superliga

Becali s-a sucit Antrenorul secund pe care l-a dat afară va rămâne la club » Pintilii și Curelea, prezentați oficial

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.11.2026, ora 14:13
  • FCSB a anunțat, joi, sosirile lui Mihai Pintilii (42 de ani) și Costin Curelea (42 de ani), care vor fi noii antrenori secunzi de la club.
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Gigi Becali a anunțat plecări masive din club, în încercarea de a redresa echipa. Patronul FCSB a confirmat astăzi despărțirea de Mihai Stoica.

În plus, Becali a precizat și că Florin Cernat și Alin Stoica vor pleca de la club, iar Lucian Filip va fi trimis la academie.

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FCSB a anunțat sosirile lui Mihai Pintilii și Costin Curelea

Pintilii a fost antrenor secund la FCSB în perioada februarie 2020 - martie 2026. În ultimii trei ani a lucrat sub comanda lui Elias Charalambous și a ales să plece odată cu tehnicianul cipriot, urmându-l la Levadiakos.

Aventura sa în Grecia a fost însă de scurtă durată. Acesta a invocat probleme personale și a decis să revină în țară. Acum a semnat din nou cu FCSB.

Costin Curelea, fostul selecționer al naționalei U21 a României, va fi și el „secundul” lui Laurențiu Reghecampf.

Deși Gigi Becali anunțase că Alin Stoica va părăsi clubul, FCSB a anunțat astăzi că acesta va continua la academie, alături de Lucian Filip.

„FCSB anunță că Mihai Pintilii și Costin Curelea vor face parte, începând de astăzi, din staff-ul tehnic al primei echipe.

În altă ordine de idei, Lucian Filip si Alin Stoica vor activa, în continuare, la nivelul Academiei FCSB.

Clubul nostru le urează bun-venit lui Pintilii și Curelea și să aibă parte de mult succes!”, a fost mesajul FCSB de pe Facebook.

Scandal imens la academia FCSB

În afară de toate aceste plecări, Gigi Becali a declarat că va renunța și la serviciile unui membru al staff-ului Academiei, care ar fi lovit un copil de 7 ani în timpul unui antrenament.

Este vorba de Edi Marin, antrenor principal la grupa 2019. Părinții grupei respective s-au strâns miercuri la baza de pregătire din Berceni și, înainte de începerea antrenamentului, și-au scos copiii de pe teren, în semn de protest după decizia lui Becali.

Părinții au protestat la baza de pregătire a FCSB. Foto: captură ProSport
Părinții au protestat la baza de pregătire a FCSB. Foto: captură ProSport

Galerie foto (9 imagini)

Părinții au protestat la baza de pregătire a FCSB. Foto: captură ProSport Părinții au protestat la baza de pregătire a FCSB. Foto: captură ProSport Părinții au protestat la baza de pregătire a FCSB. Foto: captură ProSport Părinții au protestat la baza de pregătire a FCSB. Foto: captură ProSport Părinții au protestat la baza de pregătire a FCSB. Foto: captură ProSport
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