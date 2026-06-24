Modificare importantă la TV Pe lângă Antena 1, un alt post va transmite meciuri din ultima etapă a grupelor de la CM 2026

- Ultima etapă a grupelor de la CM 2026 debutează în această seară, de la ora 22:00, cu meciurile Elveția - Canada și Bosnia - Qatar, din cadrul grupei B.
- În această rundă, partidele se vor juca simultan și vor putea fi văzute pe două posturi TV. Detalii, mai jos.
Mai multe participante au reușit deja să se califice în șaisprezecimile competiției: Mexic, SUA, Germania, Franța, Norvegia, Argentina și Columbia.
Haiti, Turcia, Tunisia, Iordania și Panama sunt deja eliminate.
Cine transmite meciurile din ultima etapă a grupelor de la CM 2026
Cum meciurile din ultima rundă a grupelor se joacă simultan, partidele urmează să se vadă și pe Antena 3 CNN, nu doar pe Antena 1.
Meciurile vor putea fi urmărite inclusiv online pe aplicația AntenaPLAY, contracost.
La începutul competiției, reprezentanții trustului Intact au stabilit ca 92 dintre cele 104 partide să fie difuzate de Antena 1, iar 12 de Antena 3. Planurile le-au fost date peste cap de meciul Franța - Irak (3-0)
Meciul desfășurat în noaptea de luni spre marți a început la ora României 1:00, transmis de Antena 1, a fost suspendat la pauză din cauza furtunii.
Partida de la Philadelphia a fost reluată la ora 3:00 exact când a demarat Norvegia - Senegal, celălalt meci al grupei. Astfel că prima repriză a fost transmisă pe Antena 3 CNN.
Programul ultimei etape a grupelor de la CM 2026
Joi, 25 iunie
- 01:00 » Scoția - Brazilia (Miami, Grupa C), Antena 1
- 01:00 » Maroc - Haiti (Atlanta, Grupa C), Antena 3 CNN
- 04:00 » Cehia - Mexic (Mexico City, Grupa A), Antena 1
- 04:00 » Africa de Sud - Coreea de Sud (Monterrey, Grupa A), Antena 3 CNN
- 23:00 » Curaçao - Coasta de Fildeș (Philadelphia, Grupa E), Antena 3 CNN
- 23:00 » Ecuador - Germania (New York/New Jersey, Grupa E), Antena 1
Vineri, 26 iunie
- 02:00 » Japonia - Suedia (Dallas, Grupa F), Antena 1
- 02:00 » Tunisia - Olanda (Kansas City, Grupa F), Antena 3 CNN
- 05:00 » Turcia - SUA (Los Angeles, Grupa D), Antena 1
- 05:00 » Paraguay - Australia (San Francisco, Grupa D), Antena 3 CNN
- 22:00 » Norvegia - Franța (Boston, Grupa I) Antena 1
- 22:00 » Senegal - Irak (Toronto, Grupa I), Antena 3 CNN
Sâmbătă, 27 iunie
- 03:00 » Capul Verde - Arabia Saudită (Houston, Grupa H), Antena 3 CNN
- 03:00 » Uruguay - Spania (Guadalajara, Grupa H), Antena 1
- 06:00 » Egipt - Iran (Seattle, Grupa G) Antena 3 CNN
- 06:00 » Noua Zeelandă - Belgia (Vancouver, Grupa G), Antena 1
Duminică, 28 iunie
- 00:00 » Panama - Anglia (New York/New Jersey, Grupa L) Antena 1
- 00:00 » Croația - Ghana (Philadelphia, Grupa L) Antena 3 CNN
- 02:30 » Columbia - Portugalia (Miami, Grupa K) Antena 1
- 02:30 » RD Congo - Uzbekistan (Atlanta, Grupa K) Antena 3 CNN
- 05:00 » Algeria - Austria (Kansas City, Grupa J) Antena 3 CNN
- 05:00 » Iordania - Argentina (Dallas, Grupa J) Antena 1
Clasamentul grupelor de la CM înaintea ultimei etape
GRUPA A
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Mexic
|2
|6
|2. Coreea de Sud
|2
|3
|3. Cehia
|2
|1
|4. Africa de Sud
|2
|1
GRUPA B
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Elveția
|2
|4
|2. Canada
|2
|4
|3. Bosnia
|2
|1
|4. Qatar
|2
|1
GRUPA C
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Brazilia
|2
|4
|2. Maroc
|2
|4
|3. Scoția
|2
|3
|4. Haiti
|2
|0
GRUPA D
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. SUA
|2
|6
|2. Australia
|2
|3
|3. Paraguay
|2
|3
|4. Turcia
|2
|0
GRUPA E
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Germania
|2
|6
|2. Coasta de Fildeș
|2
|3
|3. Ecuador
|2
|1
|4. Curacao
|2
|1
GRUPA F
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Țările de Jos
|2
|4
|2. Japonia
|2
|4
|3. Suedia
|2
|3
|4. Tunisia
|2
|0
GRUPA G
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Egipt
|2
|4
|2. Iran
|2
|2
|3. Belgia
|2
|2
|4. Noua Zeelandă
|2
|1
GRUPA H
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Spania
|2
|4
|2. Uruguay
|2
|2
|3. Capul Verde
|2
|2
|4. Arabia Saudită
|2
|1
GRUPA I
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Franța
|2
|6
|2. Norvegia
|2
|6
|3. Senegal
|2
|0
|4. Irak
|2
|0
GRUPA J
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Argentina
|2
|6
|2. Austria
|2
|3
|3. Algeria
|2
|3
|4. Iordania
|2
|0
GRUPA K
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Columbia
|2
|6
|2. Portugalia
|2
|4
|3. RD Congo
|2
|1
|4. Uzbekistan
|2
|0
GRUPA L
|ECHIPĂ
|MECIURI
|PUNCTE
|1. Anglia
|2
|4
|2. Ghana
|2
|4
|3. Croația
|2
|3
|4. Panama
|2
|0
- 32 de echipe se vor califica în 16-imi: primele două din fiecare grupă, respectiv cele mai bune opt selecționate clasate pe locul 3.