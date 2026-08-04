Lukic la FCSB? Patronul echipei, după jocul modest contra Farului: „Marți mă interesez” » Cine e primul fotbalist de pe lista neagră +54 foto
FCSB - Farul 2-2. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

Lukic la FCSB? Patronul echipei, după jocul modest contra Farului: „Marți mă interesez” » Cine e primul fotbalist de pe lista neagră

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 04.08.2026, ora 00:05
alt-text Actualizat: 04.08.2026, ora 00:14
  • FCSB - Farul 2-2. Gigi Becali (67 de ani) a venit cu serie de concluzii dure la finalul partidei de pe „Arcul de Triumf”.
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Formația lui Marius Baciu a obținut cu greu un punct în duelul din etapa #3, iar evoluțiile majorității jucătorilor l-au iritat foarte tare pe finanțatorul clubului.

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FCSB - Farul 2-2. Gigi Becali: „Vând echipa și cu asta-basta!”. Politic, primul pe lista neagră

Becali i-a criticat dur pe aproape toți cei din primul „11”, însă nici rezervele n-au scăpat, în frunte cu Dennis Politic.

Patronul roș-albaștrilor ar lua în calcul inclusiv renunțarea la echipă în viitorul apropiat.

„Trebuie o nouă echipă. Adică, toată echipa schimbată! Doar Gnahore și Joao Paulo mi-au plăcut. Aripile stânga, toate mingile pierdute, am greșit că l-am lăudat pe Pădurariu, ca să-i dau încredere. El și George Popescu pierdeau toate mingile.

În dreapta, l-am băgat pe Crețu pentru că Labonne nu contează în atac. În atac, Bîrligea parcă e altul, dublura lui. Politic, îl dau gratis oricui vrea și ascultă. M-a costat 2 milioane dar luați-l!

Politic nu e fotbalist, nu știu ce am făcut. Îl dau gratis la Dinamo, să-l ia pe căpitanul lor.

E posibil ca lumea să fi avansat și eu am rămas în urmă cu tehnologia, cu fotbalul. Mai stau un an, poate doi și dacă nu mă pricep… mă bate gândul. Una e să aduc eu fotbaliști, alta e să mizez pe alții, că fac că dreg, care se pricep, care nu, nu știu. Vând echipa și cu asta-basta!

Am pus baza în MM. Să vedem acum dacă el a făcut bine sau nu. O să se supere, e prietenul meu, dar nu am ce să fac. Vând echipa și gata. Am dat aproape 1.200.000 pe Boutoutaou. Ești fotbalist, driblează, fă ceva, acolo!

Pe Labonne eu l-am ales, MM n-are nicio vină. N-are așa calitate. L-am băgat pe Toma, m-am interesat, mi-a zis MM că a alergat 13 km, dintre care nu știu câți în sprint, și Neubert a zis că n-a văzut așa ceva. Am zis că poate avem un diamant, dar ce să facă? A alergat în spatele adversarilor, cu frică, nu poți să joci fotbal așa.

Bîrligea se căsătorește, familia fetei are o situație financiară bună, nu-i mai e teamă de presiunea financiară. Ce a făcut el a făcut din multă ambiție și muncă. Altfel nu se poate”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

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Gigi Becali: „Mai am și alte soluții”

Finanțatorul de la FCSB are și un eventual plan de rezervă, în cazul în care lucrurile nu se vor redresa.

„Mai am și alte soluții. Să mă ocup eu personal și să bag bani mulți. De râs n-o să mă fac, bag 10 milioane de euro și iau jucători d-ăia scumpi. Dacă văd că mă fac de râs, vând echipa.

Voi face și o soluție la care nu am apelat până acum: colaborez eu cu 7-8 impresari, aduc eu jucători. Sau iau jucători din România pe 1-2 milioane. Să-i văd eu.

Mai am încredere în George Popescu, dacă nu mai driblează la mișto… Mai aștept să vină Miculescu.

Mai aștept să văd 2-3 meciuri și aduc jucători. Atacant trebuie sută la sută. (n.r. Lukic de la U Cluj ar putea fi o variantă?) Stai să vedem mâine dacă putem să-l iau. Mâine mă interesez. Ce să fac, dacă n-am atacant?”, a mai spus Becali.

Cât despre absența lui Târnovanu din lot, Becali a transmis:

„Dacă-l aveam pe Târnovanu luam vreo 4-5, bine că a fost Popa. Nu a fost decizia mea să nu fie în lot. Ei (n.r. stafful) au decis, ca să nu facă ceva suporterii, să nu iasă cine știe ce”.

VIDEO. Golul egalizator, marcat de Joao Paulo

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