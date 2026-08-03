FCSB - Farul 2-2. Elevii lui Marius Baciu nu s-au refăcut complet după eșecul cu Auda și obțin doar un punct în ultimul meci al etapei #3 din Liga 1.

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Partida de pe „Arc” a început modest, cu puține acțiuni periculoase la cele două porți.

Jocul s-a deblocat odată cu deblocarea tabelei, în minutul 21, când Doicaru l-a învins pe Popa din mijlocul careului, după o pasă a lui Radaslavescu.

FCSB - Farul 2-2 . Roș-albaștrii salvează un punct pe final

FCSB nu s-a regăsit deloc în prima repriză, iar constănțenii au mai dat o dată lovitura, chiar în prelungirile primei reprize, printr-un șut imparabil al lui Radaslavescu.

În partea secundă, FCSB a reintrat relativ rapid în joc, prin golul reușit de Dawa în minutul 57.

Elevii lui Baciu au avut egalarea în mână, însă Tănase a ratat penalty-ul din minutul 69, obținut tot de el cu două minute înainte.

Finalul de meci a fost controlat în mare parte de „marinari”, care au bifat ocazii mari, însă mingea a căzut tot în poarta lui Munteanu, după ce Joao Paulo a stabilit scorul final, în minutul 86.

FCSB - Farul 2-2

Au marcat: Dawa (57), Joao Paulo (86) / Doicaru (21), Radaslavescu (45+1)

Dawa (57), Joao Paulo (86) / Doicaru (21), Radaslavescu (45+1) Asistență: 4.694 spectatori

Final de meci.

Min. 90+2 - Galben pentru Politic.

Min. 89 - Iese Doicaru, intră Goncear.

Min. 88 - Golul este validat după două minute de analiză în camera VAR.

Min. 86 - Gol FCSB! Joao Paulo marchează, după o serie de ratări din preajma careului de 6 metri.

Min. 81 - Galben pentru Crețu.

Min. 79 - Ocazie colosală pentru Farul! Banu ratează incredibil după o centrare a lui Sîrbu. Matei Popa intervine incredibil, iar Vali Crețu are o altă intervenție spectaculoasă în fața luo Tănasă.

Min. 76 - Iese Popescu, intră Politic.

Min. 69 - Florin Tănase ratează lovitura de la 11 metri. Munteanu a ghicit colțul!

Min. 67 - Penalty pentru FCSB. Ahlinvi are o intrare imprudentă asupra lui Tănase.

Min. 64 - Trei schimbări la Farul. Ies Radaslavescu, Sylvestre și Bouzamoucha, intră Cojocaru, Tănasă și Larie.

Min. 60 - Doicaru ratează o ocazie imensă! Matei Popa intervine și respinge incredibil cu piciorul în corner.

Min. 57 - Gol FCSB! Dawa reduce din diferență cu o lovitură de cap, după un corner bătut de Florin Tănase, scoasă din apropierea liniei porții de Munteanu.

Min. 52 - Galben pentru Radaslavescu.

Min. 46 - Începe repriza secundă. Ies Boutoutaou, Bîrligea și Labonne, intră Stoian, Joao Paulo și Crețu.

Pauză pe „Arcul de Triumf”.

Min. 45+1 - Gol Farul! Radaslavescu trimite un șut imparabil, din partea dreaptă careului, direct în vinclul porții lui Matei Popa, după o pasă a lui Ahlinvi.

Min. 41 - Țicu centrează puternic, pe jos, în fața porții, însă niciun jucător al Farului nu reacționează la timp pentru a direcționa mingea spre poartă.

Min. 29 - Toma este înlocuit cu Tănase.

Min. 28 - Galben pentru Batubinsika.

Min. 21 - Gol Farul! Doicaru deschide scorul după o combinație eficientă în careul advers. Atacantul a trimis simplu în poartă, din poziție centrală, după pasa lui Radaslavescu, fără șanse pentru Popa.

Min. 13 - Octavian Popescu primește o pasă foarte bună de la Boutoutaou, își așază mingea pe dreptul, însă șutul său se duce mult pe lângă poartă.

Min. 6 - Galben pentru Njike.

Min. 3 - Galben pentru Labonne.

Min. 1 - A început partida.

Echipele de start:

FCSB: M. Popa - Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu - Cisotti, Gnahore, M. Toma - Boutoutaou, Bîrligea, O. Popescu

M. Popa - Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu - Cisotti, Gnahore, M. Toma - Boutoutaou, Bîrligea, O. Popescu Rezerve: R. Andrei, Udrea, V. Crețu, Duarte, Dăncuș, Fl. Tănase, Joao Paulo, D. Avram, Politic, L. Stancu, Al. Stoian, D. Popa

R. Andrei, Udrea, V. Crețu, Duarte, Dăncuș, Fl. Tănase, Joao Paulo, D. Avram, Politic, L. Stancu, Al. Stoian, D. Popa Antrenor: Marius Baciu

Marius Baciu Farul: R. Munteanu - D. Sîrbu, Bouzamoucha, Gustavo Henrique, Țicu - Njike, Dican, Ahlinvi - Sylvestre, Doicaru, Radaslavescu

R. Munteanu - D. Sîrbu, Bouzamoucha, Gustavo Henrique, Țicu - Njike, Dican, Ahlinvi - Sylvestre, Doicaru, Radaslavescu Rezerve: Buzbuchi, Sima, Larie, Al. Duțu, Kaminski, Banu, N. Popescu, Mărincean, Goncear, R. Tănasă, I. Cojocaru

Buzbuchi, Sima, Larie, Al. Duțu, Kaminski, Banu, N. Popescu, Mărincean, Goncear, R. Tănasă, I. Cojocaru Antrenor: Ioan Ovidiu Sabău

Ioan Ovidiu Sabău Arbitru: Adrian Cojocaru / Asistenți: Romică Bîrdeș, Cosmin Vătămanu / VAR: Cătălin Popa, AVAR: Radu Petrescu

Adrian Cojocaru / Romică Bîrdeș, Cosmin Vătămanu / Cătălin Popa, Radu Petrescu Stadion: „Arcul de Triumf”, București

Becali s-a ținut de cuvânt, iar Târnovanu nu va apăra cu Farul. Mai mult, acesta nu a fost nici măcar inclus în lot! În locul său va apăra Matei Popa. Valentin Crețu și Florin Tănase vor fi și ei doar pe bancă.

Baciu l-a titularizat și pe Batubinsika, fundașul care a fost la CM 2026 alături de RD Congo va bifa primele minute în „roș-albastru”.

FCSB: M. Popa - Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu - Cisotti, Gnahore, M. Toma - Boutoutaou, Bîrligea, O. Popescu

Marius Baciu: „Vrem să mergem pe aceeași linie”

Tehnicianul de la FCSB speră ca echipa să depășească rapid eșecul din cupele europene și să păstreze o serie lungă de victorii în campionat.

„Am văzut ambele meciuri ale Farului. Pe Sabău îl cunosc bine, încă de când era la Mediaș. Trebuie să și reacționăm, să putem combate.

E un joc important pentru noi, după două etape foarte bune, în care am reușit să câștigăm ambele meciuri. Vrem să continuăm să mergem pe aceeași linie, pentru că avem nevoie de cele trei puncte.

Venim după un meci foarte greu pentru noi și am pierdut o calificare. Una dintre prioritățile noastre este să recuperăm jucătorii și să fim foarte bine pentru meciul de mâine”, a declarat Marius Baciu.

Ioan Ovidiu Sabău: „Nu poți să te duci să joci cu FCSB și doar să te aperi”

De cealaltă parte, antrenorul Farului a analizat adversarul din poate punctele de vedere și este pregătit să le pună probleme favoriților.

„Ne așteaptă un meci greu, un adversar care are calitate, valoare, experiență. O echipă care își fixează în fiecare an câștigarea campionatului. Noi trebuie să arătăm mai bine ca echipă, grup, față de cum am arătat în primele două jocuri.

Vrem să câștigăm ceva, iar indiferent de rezultat trebuie să se vadă că începem să avem identitate, un stil de joc, jucătorii să joace ca o echipă.

Ne vor lipsi doi jucători importanți, Alibec și Vînă, dar ceilalți jucătorii s-au pregătit foarte bine. În fața unui astfel de adversar trebuie să te organizezi foarte bine. Nu poți să te duci să joci cu FCSB și doar să te aperi, fără să le pui probleme.

Ne-am pregătit foarte bine, avem deja o victorie, știm foarte bine punctele forte și minusurile. Cred, ca nivel de pregătire, suntem bine, avem și jucătorii tineri care anul trecut nu au fost titulari, dar anul acesta au început să fie mai responsabili, să își asume”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, la conferință, potrivit fanatik.ro.

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