3 absențe, abonament pierdut! Decizie fermă a clubului înaintea noului sezon. Măsuri în privința oaspeților + Argumentele conducerii
Como
Campionate

3 absențe, abonament pierdut! Decizie fermă a clubului înaintea noului sezon. Măsuri în privința oaspeților + Argumentele conducerii

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 03.08.2026, ora 23:21
  • Clubul italian Como a venit cu noi reguli în privința suporterilor, înaintea noului sezon competițional.
  • Fanii echipei își vor pierde abonamentele dacă nu se vor prezenta la mai mult de trei meciuri, fără să anunțe absența.
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Echipa lui Fabregas a obținut o calificare istorică în Liga Campionilor, iar conducerea a luat mai multe măsuri înaintea noului sezon care va aduce mult mai multe meciuri interesante pentru clubul din Serie A.

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Como va anula abonamentelor suporterilor la mai mult de 3 meciuri ratate

Concret, un fan care nu poate ajunge la mai multe de 3 partide de pe teren propriu ale lui Como va pierde abonamentul, dacă nu va anunța clubul înainte și dacă nu vine cu un motiv întemeiat.

„Având în vedere că cererea pentru meciurile de acasă este mai mare ca niciodată, vrem să ne asigurăm că biletele rămân la suporterii echipei Como și că stadionul Sinigaglia continuă să fie un loc sigur și plăcut pentru toți.

Astfel, deținătorii de abonamente care vor lipsi de la mai mult de trei meciuri pe teren propriu, fără a fi informat clubul în prealabil și fără un motiv întemeiat, își pot pierde abonamentul și dreptul de a-l reînnoi.

Vrem ca fiecare loc disponibil să fie ocupat de suporterii lui Como. Din acest motiv, biletele emise pentru suporterii echipei Como vor trebui cedate exclusiv altor suporteri ai echipei Como.

Aceste modificări au fost introduse pentru a ne proteja suporterii, pentru a menține tribuna un mediu potrivit pentru familii și pentru a păstra atmosfera care face ca stadionul Sinigaglia să fie special”, se arată în comunicatul clubului, potrivit sport.sky.it.

Como interzice și tricourile adversarilor în afara zonei dedicate oaspeților

O altă modificare adusă de oficialii de la Como este în privința tricourilor sau a accesoriilor cu însemnele adversarilor. Ele vor putea fi purtate doar în zona dedicată suporterilor oaspeți.

„În ceea ce privește toate sectoarele stadionului, cu excepția zonelor rezervate suporterilor oaspeților, nu li se va permite accesul celor care poartă tricouri, eșarfe sau alte simboluri ale echipei oaspete (adică: tricouri, eșarfe, jachete, hanorace sau alte articole de îmbrăcăminte și/sau obiecte care pot fi asociate în mod clar cu simbolurile și culorile echipei oaspete).

Como își rezervă, de asemenea, dreptul de a aplica măsura de excludere din stadion în timpul meciului.

Dispozițiile de la acest punct nu se vor aplica delegației oficiale a echipei oaspete (reprezentanți, conducători, personal, membrii familiilor jucătorilor), precum și oaspeților și sponsorilor acestora, cărora Como le poate rezerva zone specifice în cadrul tribunei”, a mai transmis conducerea.

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