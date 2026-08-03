Voyo: păcăleală sau gafă? „Ne pare rău pentru confuzie”, spune Pro TV în răspunsul trimis către GOLAZO.ro. Vor fi despăgubiți fanii Craiovei care s-au abonat?

Săptămâna trecută, Pro TV a informat oficial că meciul KuPS - U Craiova, de joi, va fi exclusiv pe Voyo.

Imediat, pe grupurile suporterilor Universității, fanii s-au activat și au plătit pentru a se abona din vreme.

Grupul Pro a șters însă articolele de promovare, iar Prima Sport și Digi Sport au anunțat azi că ele vor transmite partida!

Pro TV a oferit un răspuns oficial pentru GOLAZO.ro. Am întrebat inclusiv dacă fanii Craiovei vor fi despăgubiți. Detalii, în articol.

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Incredibilă răsturnare de situație în privința drepturilor de difuzare ale meciului KuPS Kuopio - U Craiova, din prima manșă a turului 3 din Europa League. Partida e programată joi, de la ora 18:00, în Finlanda.

Voyo: păcăleală sau gafă?

Încă de săptămâna trecută, trustul Pro a informat pe toate canalele oficiale ale sale că va oferi în exclusivitate meciul pe platforma de streamig Voyo.

S-a făcut promovare inclusiv în timpul returului dintre Auda și FCSB, pe comentariu, dar și prin știri pe site-ul sport.ro ori prin postări pe social media.

Inclusiv la Știrile Pro TV, din 30 iulie, s-a oferit această informație.

Astăzi însă, totul a fost dat peste cap. GOLAZO.ro a anunțat că, de fapt, meciul a fost cumpărat de cele două televiziuni de sport care transmit și meciurile din Liga 1: Prima Sport și Digi Sport.

Între timp, site-ul de sport al Pro TV-ului a șters știrea în care informa că întâlnirea va fi oferită exclusiv de Voyo.

Până la anunțul de azi, mai mulți suporteri ai Craiovei au apucat să se aboneze la Voyo, pentru a fi siguri că au acces la meci. Alții urmau să o facă, așa cum reiese din mai multe discuții pe grupurile de fani, organizate pe social media.

„Am făcut abonament acum 5 minute, când am văzut știrea cu meciul Craiovei din Finlanda”, a scris unul dintre suporterii olteni joi seara, pe pagina de facebook Gruppo-Maxima. “Ne abonăm pentru o lună, asta e, nu moare nimeni de o pagubă de 30 de lei”, a scris un alt fan.

Toți cei care s-au abonat au rămas azi cu buza umflată. Pentru că meciul va fi la liber, pe cablu.

„Ne pare rău pentru confuzie”, spune Pro TV. Vor fi despăgubiți fanii Craiovei care s-au abonat?

GOLAZO.ro a cerut o reacție de la postul din Pache Protopopescu, pentru că nu s-a mai întâmplat niciodată ca un trust de presă de anvergură să dea un asemenea chix de comunicare.

Biroul de PR al Pro TV-ului a răspuns foarte rapid, în două ore.

În răspunsul oficial, Pro-ul explică de ce s-a păcălit cu anunțul transmisiunii, dar evită să lămurească dacă și cum îi va despăgubi pe cei care s-au abonat special pentru meciul respectiv.

GOLAZO.ro: De ce nu va mai transmite VOYO acel meci și de ce trustul dumnevoastră a anunțat că va fi difuzat înainte de a securiza 100% drepturile TV?

PRO TV: Ne pare rău pentru această confuzie. La momentul anunțului, am primit confirmarea din partea distribuitorului european că avem drepturile de difuzare ale meciului.



Ulterior, am aflat că acesta fusese vândut unui alt partener din piață. În acest moment, putem confirma că meciul KuPS - Universitatea Craiova nu va fi transmis pe VOYO și nici pe un alt canal al trustului nostru.

GOLAZO.ro: Luați în calcul vreo variantă de rambursare pentru cei care s-au abonat special pentru această partidă?

Pro TV: Pentru noi, fiecare abonat este foarte important și ne dorim să aibă o experiență premium pe platforma noastră, iar VOYO investește constant într-un portofoliu divers de competiții sportive de înaltă calitate.



Prin urmare, ca și până acum, fiecare situație este analizată cu atenție, astfel încât să identificăm cea mai potrivită soluție pentru utilizatorii noștri.

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