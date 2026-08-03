Federația Română de Fotbal a lansat o nouă versiune a aplicației „Tricolorii”, destinată suporterilor echipei naționale.

Acum, aplicația este monetizată, iar fanii se pot abona sau pot cumpăra monede virtuale pentru diverse beneficii

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Noile update-uri aduse de FRF le oferă fanilor posibilitatea de a se alătura prin trei opțiuni de abonamente, două contra cost, iar una gratuită.

FRF a lansat o nouă versiune a aplicației „Tricolorii”

Forul condus de Răzvan Burleanu încearcă să monetizeze noua versiune a aplicație prin mai multe modalități.

În primă fază, utilizatorii au de ales între 3 variante de membership: Brozne, Silver și Gold.

Prețurile pentru cele 3 opțiuni:

Gold - 49,99 lei

Silver - 24,99 lei

Bronze - Gratuit

Cele trei feluri de abonamente le oferă fanilor, în funcție de cel ales, diverse facilități în legătură cu echipa națională, precum interviuri exclusive, acces mai devreme la bilete, discount la produsele oficiale din magazinul FRF și multe altele.

Cum funcționează totul? Utilizatorii pot acumula monede digitale în cont, prin două metode. Pe lângă cele primite la înregistrare, fanii mai primesc un număr de monede lunar, în funcție de tipul de abonament.

În cazul în care suporterii doresc mai multe, ele pot fi și cumpărate cu bani reali.

Cu ajutorul monedelor digitale, fanii pot revendica diverse premii și experiențe.

Prețurile pentru achziția monedelor digitale:

100 de monede - 10 lei

200 de monede - 20 lei

500 de monede - 45 lei

1.000 de monede - 79 lei

2.000 de monede - 149 lei

5.000 de monede - 299 lei

Spre exemplu, pentru 75.000 de monede poți primi un video prin care un jucător al naționalei îți urează „La mulți ani!”.

Lista facilităților care pot fi accesate prin monede digitale

2 bilete Categoria 1 la România - Suedia - 10.000 de monede

Q&A cu un jucător al echipei naționale - 30.000 de monede

2 bilete VIP la România - Suedia - 50.000 de monede

Vizită Stadion în ziua meciului + 2 bilete Categoria 1 - 50.000 de monede

Mesaj de „La mulți ani” din partea unui jucător al echipei naționale - 75.000 de monede

Întâlnește jucătorul în cantonamentul de la Mogoșoaia - 100.000 de monede

Vizită la Centrul de Pregătire Mogoșoaia - 150.000 de monede

Deplasare alături de echipa națională la un meci - 250.000 de monede

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