FRF monetizează aplicația fanilor FOTO: Cum arată noua versiune „Tricolorii”: prețurile abonamentelor + ce poți cumpăra cu bani digitali +5 foto
Aplicatia „Tricolorii”. Foto: FRF
Nationala

FRF monetizează aplicația fanilor FOTO: Cum arată noua versiune „Tricolorii”: prețurile abonamentelor + ce poți cumpăra cu bani digitali

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 03.08.2026, ora 19:48
alt-text Actualizat: 03.08.2026, ora 21:10
  • Federația Română de Fotbal a lansat o nouă versiune a aplicației „Tricolorii”, destinată suporterilor echipei naționale.
  • Acum, aplicația este monetizată, iar fanii se pot abona sau pot cumpăra monede virtuale pentru diverse beneficii
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Noile update-uri aduse de FRF le oferă fanilor posibilitatea de a se alătura prin trei opțiuni de abonamente, două contra cost, iar una gratuită.

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FRF a lansat o nouă versiune a aplicației „Tricolorii”

Forul condus de Răzvan Burleanu încearcă să monetizeze noua versiune a aplicație prin mai multe modalități.

În primă fază, utilizatorii au de ales între 3 variante de membership: Brozne, Silver și Gold.

Prețurile pentru cele 3 opțiuni:

  • Gold - 49,99 lei
  • Silver - 24,99 lei
  • Bronze - Gratuit

Cele trei feluri de abonamente le oferă fanilor, în funcție de cel ales, diverse facilități în legătură cu echipa națională, precum interviuri exclusive, acces mai devreme la bilete, discount la produsele oficiale din magazinul FRF și multe altele.

Cum funcționează totul? Utilizatorii pot acumula monede digitale în cont, prin două metode. Pe lângă cele primite la înregistrare, fanii mai primesc un număr de monede lunar, în funcție de tipul de abonament.

În cazul în care suporterii doresc mai multe, ele pot fi și cumpărate cu bani reali.

Cu ajutorul monedelor digitale, fanii pot revendica diverse premii și experiențe.

Noua versiune a aplicației „Tricolorii” / foto: capturi FRF
Noua versiune a aplicației „Tricolorii” / foto: capturi FRF

Galerie foto (5 imagini)

Noua versiune a aplicației „Tricolorii” / foto: capturi FRF Noua versiune a aplicației „Tricolorii” / foto: capturi FRF Noua versiune a aplicației „Tricolorii” / foto: capturi FRF Noua versiune a aplicației „Tricolorii” / foto: capturi FRF Noua versiune a aplicației „Tricolorii” / foto: capturi FRF
+5 Foto
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Prețurile pentru achziția monedelor digitale:

  • 100 de monede - 10 lei
  • 200 de monede - 20 lei
  • 500 de monede - 45 lei
  • 1.000 de monede - 79 lei
  • 2.000 de monede - 149 lei
  • 5.000 de monede - 299 lei

Spre exemplu, pentru 75.000 de monede poți primi un video prin care un jucător al naționalei îți urează „La mulți ani!”.

Lista facilităților care pot fi accesate prin monede digitale

  • 2 bilete Categoria 1 la România - Suedia - 10.000 de monede
  • Q&A cu un jucător al echipei naționale - 30.000 de monede
  • 2 bilete VIP la România - Suedia - 50.000 de monede
  • Vizită Stadion în ziua meciului + 2 bilete Categoria 1 - 50.000 de monede
  • Mesaj de „La mulți ani” din partea unui jucător al echipei naționale - 75.000 de monede
  • Întâlnește jucătorul în cantonamentul de la Mogoșoaia - 100.000 de monede
  • Vizită la Centrul de Pregătire Mogoșoaia - 150.000 de monede
  • Deplasare alături de echipa națională la un meci - 250.000 de monede

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