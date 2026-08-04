„Ne facem rău cu mâna noastră” Florin Tănase nu s-a ferit de cuvinte după egalul cu Farul + ce spune despre relația cu Baciu: „Cu ce l-am atacat?”

FCSB - Farul 2-2. Florin Tănase (31 de ani), căpitanul „roș-albaștrilor”, a vorbit despre un nou pas greșit al echipei sale după eliminarea rușinoasă din Europa.

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FCSB a părăsit Conference League încă din turul 2 preliminar, după 3-7 la general cu Auda. Tănase e convins că principalul adversar al lui FCSB rămâne propria echipă.

Florin Tănase nu s-a ferit de cuvinte după egalul cu Farul: „Ne facem rău cu mâna noastră”

„Traversăm o perioadă nefastă. Am suferit acel eșec rușinos cu Auda și trebuie cumva să ne regrupăm și să începem să câștigăm. Ne-a mai rămas doar campionatul și numai așa le mai putem aduce o bucurie fanilor.

A fost supărare mare. Să ai atâtea ocazii și să nu te califici e frustrant. Trebuie să facem ceva și să schimbăm ceva. Să aducem clubul acesta pe drumul cel bun. Ca în fiecare an, noi ne facem rău cu mâna noastră. Eram pe primul loc, avem nevoie de o victorie, dar am avut ghinion astăzi”, a spus Florin Tănase la Digi Sport Special.

Tănase a ratat o lovitură de pedeapsă obținută tot de el la scorul de 2-1 pentru Farul.

„Cu ce l-am atacat pe Baciu?”

Întrebat despre relația sa cu antrenorul Marius Baciu și despre apariția unor tensiuni în vestiar după eliminarea din Europa, căpitanul FCSB a negat că ar exista probleme.

„Relația cu Marius Baciu e de antrenor-jucător. Ce altfel de relație să avem? Am soție. Poate să spună dacă l-am atacat, nici vorbă de așa ceva. Cu ce l-am atacat?

Am spus că nu am jucat ceea ce trebuia. E clar că toată lumea e vinovată, de la antrenor la jucător. Înseamnă că l-am atacat? Mi-am spus doar părerea despre meci”, a adăugat Tănase.

După meciul cu Auda, Tănase a fost brutal de sincer la DigiSport: „Nu meritam, zic eu, să mergem mai departe. Dacă aveam un joc bun și Dumnezeu ne răsplătea și marcam, dar, cum am zis, jocul nu ne dă încrederea aia și nu marcăm.

Se pare că, dacă nu se vor schimba lucrurile și în campionat, de pe primul loc putem ajunge unde am mai fost anul trecut și trebuie să îmbunătățim.

Cum am mai spus-o, dacă jocul era unul bun și ne cream ocazii și ratam, nu îmi făceam griji, dar nu ne-am creat ocazii”.

Am vorbit cu suporterii puțin după meciul din Letonia. Nu luaseră această hotărâre. Îi înțelegem, e normal să fie supărați, dar îi rugăm să se întoarce alături de noi pentru că avem nevoie de ei. Florin Tănase, despre protestul fanilor

VIDEO. Golul marcat de Dawa în FCSB - Farul 2-2

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