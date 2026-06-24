 „M-am întors!” ANALIZĂ. 9 puncte care arată diferențele între Messi și Ronaldo:  cifre șocante!

Cristiano Ronaldo, 41 de ani, a marcat o dublă în victoria Portugaliei, 5-0, în fața debutantei Uzbekistan.

Messi, 39 de ani, continuă să fie golgheterul Mondialului, cu 5 reușite, și cel mai bun marcator din istoria World Cup, cu 18 goluri.

GOLAZO.ro face o comparație între cei doi, cu cifre oficiale FIFA, după primele două partide disputate de Argentina și Portugalia la acest Mondial.

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Messi a devenit imaginea și acestui Mondial, cu cele cinci goluri marcate în primele două partide ale campionilor mondiali din grupa J.

Aseară, în meciul dintre Portugalia și Uzbekistan, Cristiano Ronaldo și-a făcut și el simțită prezența la cel mai mare turneu fotbalistic al planetei. Căpitanul lusitanilor a înscris o dublă și a devenit primul fotbalist al planetei care marchează la șase Campionate Mondiale.

Cei doi fotbaliști care au definit ultimele două decenii ale celui mai iubit sport al planetei s-au regăsit, astfel, în centrul unor noi comparații. La ultimul lor Mondial din carieră, Messi și Ronaldo definesc, polarizează și «țin» primele pagini ale ziarelor și site-urilor de sport.

De câte ori au driblat cei doi la Mondial?

GOLAZO.ro a analizat prestațiile celor doi, ajunși la 39, respectiv 41 de ani, iar cifrele arată influența celor două superstaturi în jocul și rezultatelele echipelor naționale ale căror căpitani sunt.

Chiar dacă profilurile lor ca fotbaliști sunt diferite, am încercat să găsim puncte comune, care să poată arunca o lumină cât mai completă asupra prestațiilor celor doi până acum. Ne-am axat, așa cu era firesc, pe aportul ofensiv al celor doi, dar nu am neglijat nici momentele în care echipelor lor au trebuit să se apere.

Messi în Argentina – Algeria 3-0

a) 6 șuturi spre poartă – 4 pe poartă – 3 goluri

b) 15 pase filtrante (între liniile echipei adverse) – 12 reușite (80%)

c) 32 demarcări – a primit balonul în 16 ocazii (50%)

d) 4 progresii cu balonul la picior

e) 40 de pase – 30 dintre acestea reușite (75%)

f) 6,8 km alergați – 29 de metri în sprint

g) viteza maximă atinsă 29.4 km/h

h) 4 driblinguri

i) 4 momente în care a făcut presing direct la purtătorul de balon, 19 cazuri în care a presat adversarul care ar fi putut primi mingea

Messi în Argentina – Austria 2-0

a) 7 șuturi spre poartă - 4 pe poartă - 2 goluri

b) 12 pase filtrante – 7 reușite (58%)

c) 27 de demarcări – a primit balonul de 22 de ori (81,5%)

d) 7 progresii cu balonul la picior

e) 40 de pase – 29 dintre acestea reușite (72%)

f) 7,9 km alergați – 31 de metri în sprint

g) viteza maximă atinsă 29,7 km/h

h) 6 driblinguri

i) 6 momente în care a făcut presing direct la purtătorul de balon, 15 cazuri în care a presat adversarul care ar fi putut primi mingea

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Ronaldo în partida Portugalia – R.D. Congo 1-1

a) 3 șuturi spre poartă - 0 goluri

b) 1 pasă filtrantă – 1 reușită (100%)

c) 40 de demarcări – a primit balonul de 10 de ori (21,3%)

d) 0 progresii cu balonul la picior

e) 20 de pase – 19 dintre acestea reușite (95%)

f) 8,3 km alergați – 29 de metri în sprint

g) viteza maximă atinsă 30,7 km/h

h) 0 driblinguri

i) 1 moment în care a făcut presing direct la purtătorul de balon, 10 cazuri în care a presat adversarul care ar fi putut primi mingea

Ronaldo în Portugalia – Uzbekistan 5-0

a) 7 șuturi - 5 pe poartă – 2 goluri

b) 4 pase filtrante – 3 reușite (75%)

c) 38 de demarcări – a primit balonul de 13 de ori (34,2%)

d) 0 progresii cu balonul la picior

e) 19 pase – 13 dintre acestea reușite (68%)

f) 8,4 km alergați – 40 de metri în sprint

g) viteza maximă atinsă 31,6 km/h

h) 0 driblinguri

i) 3 momente în care a făcut presing direct la purtătorul de balon, 14 cazuri în care a presat adversarul care ar fi putut primi mingea

Ce spun cifrele? Dependența de Messi

Influența lui Messi în jocul Argentinei e net superioară celei a lui Ronaldo în partitura Portugaliei. Campionul mondial are cifre peste cele ale campionului european la categoria goluri, pase, pase filtrante, driblinguri, progresii cu mingea la picior.

Poate surprinzător, statisticile FIFA arată că Ronaldo nu a reușit niciun dribling în cele două partide disputate de trupa lui Roberto Martinez la Mondial.

În schimb, atunci când vine vorba despre prezența fizică, Cristiano e net peste Messi. Mai mulți kilometri alergați, mai mulți metri petrecuți sprintând, viteză de vârf mai mare. Însă argentinianul se pune mai mult în slujba echipei, presând de mai multe ori adversarii.

Poate cea mai mare diferență între cifrele celor doi, dincolo de goluri și driblinguri, este cea a paselor primite după demarcări făcute. Iar asta vine să sprijine ideea internauților fani ai lui Ronaldo, care au «inundat» rețelele de socializare după partida cu Congo, cerând coechipierilor să-i paseze mai mult numărului 7.

Din cele 78 de demarcări făcute, Cristiano a primit balonul de doar 32 de ori! În contrast, Messi s-a demarcat de 59 de ori, dar colegii săi l-au găsit de 38 de ori.

Asta poate însemna mai multe încredere a echipei în argentinian, dar, pe de altă parte, și o mai mare dependență de clasa lui Messi.

Iar acesta nu o să poată fi magistral în toate partidele de acum încolo. Pe când Portugalia are mai mulți fotbaliști care pot decide o partidă.

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