 Mondialul nu e Euro, Antena 1 nu e Pro TV ANALIZĂ.  Comparativ cu Euro 2020, la care România n-a fost, actualul turneu pierde până acum duelul audienței TV
Comparativ cu Euro 2020, la care România n-a fost, actualul turneu pierde până acum duelul audienței TV
Campionatul Mondial

Mondialul nu e Euro, Antena 1 nu e Pro TV ANALIZĂ. Comparativ cu Euro 2020, la care România n-a fost, actualul turneu pierde până acum duelul audienței TV

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 24.06.2026, ora 15:07
alt-text Actualizat: 24.06.2026, ora 15:15
  • În primele două etape din faza grupelor CM s-au jucat 48 de meciuri, dintre care doar 20% au avut parte de cel puțin 1.000.000 de telespectatori
  • CE 2020, jucat în 2021 din cauza pandemiei, a avut în primele două runde din grupă 24 de meciuri, 70% dintre ele bifând peste un milion de privitori
  • Întreaga comparație Antena 1 și Mondialul 2026 versus Pro TV și Euro 2020, în rândurile de mai jos
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Antena 1 bifează zi după zi în care raportează audiențe mari și foarte mari și faptul că postul reușește să-și bată principalul rival, Pro TV, cu ajutorul confruntărilor de la Campionatul Mondial.

Șefii postului sunt mulțumiți de ratingurile pe care le înregistrează meciurile, mai ales cele care început cel târziu la 22:00.

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Săptămâna trecută, GOLAZO.ro a oferit o comparație a audiențelor între actualul turneu, transmis exclusiv de Antena 1, versus cel din noiembrie - decembrie 2022, găzduit de Qatar și oferit în România doar de TVR. Concluzia era clară: A1 câștigă detașat duelul.

Cu totul altfel stau lucrurile în privința raportului dintre CM 2026 și Campionatul Europen din 2020, disputat în vara lui 2021, din cauza pandemiei. A mai fost un Euro, între timp, cel din vara lui 2024, la care însă România a fost prezentă, astfel că interesul a fost sporit din start de participarea tricolorilor, care au și ajuns să dispute optimi de finală.

Euro 2020 a fost transmis tot de un post TV comercial, cum e cazul acum cu Antena 1. Pro TV a avut exclusivitate pe competiția din iunie - iulie 2021.

Pe durata primelor două etape din faza grupelor, atunci s-au jucat 24 de meciuri, jumătate din câte au avut loc acum, când sunt 12 grupe, la Euro find doar 6. La acel Euro, beneficiind de ore de start perfecte pentru România, 19:00 și 22:00, Pro TV a înregistrat audiențe în marea majoritate a cazurilor excelente. Peste 70% dintre jocuri au avut cel puțin 1.000.000 de persoane.

Top 5 meciuri, ca audiență TV, la Euro 2020, la PRO TV, în primele două etape din grupe

  1. Belgia - Rusia 3-0, ora 22:00 1.600.000 persoane
  2. Franța - Germania 1-0, ora 22:00 1.590.000
  3. Turcia - Italia 0-3, ora 22:00 1.500.000
  4. Ungaria - Portugalia 0-3, ora 22:00 1.450.000
  5. Portugalia - Germania 2-4, ora 19:00 1.370.000

Top 5 meciuri, ca audiență TV, la CM 2026, la ANTENA 1, în primele două etape din grupe

  1. Mexic - Africa de Sud 2-0, ora 22:00 1.365.000 persoane
  2. Argentina - Austria 2-0, ora 20:00 1.301.000
  3. Franța - Senegal 3-1, ora 22:00 1.251.000
  4. Canada - Bosnia 1-1, ora 22:00 1.241.000
  5. Portugalia - Uzbekistan 5-0, ora 20:00 1.180.000

Strict pe raportul celor mai vizionate partide, duelul aparține partidelor programate de la ora 22:00, care e și cea de UEFA Champions League. Pro TV stă mai bine. Meciul care e pe locul 5 în ierarhia de mai sus a fost mai urmărit chiar și decât confruntarea cu cei mai mulți telespectatori de până acum la Mondial.

Avansul Pro TV e explicabil însă prin faptul că la un European aproape că nu există nici un meci care să nu aibă un afiș atractiv și care să nu conțină naționale vine cotate. În schimb, în top 5 de la actualul Mondial sunt meciuri în care au evoluat, printre altele, naționale precum Africa de Sud, Uzbekistan, Bosnia.

Ora de start e cea care însă influențează în mod deosebit performanța unei televiziuni atunci când transmite un meci. Cea mai bună dovadă e faptul că un super-meci de la acest Mondial, Anglia - Croația 4-2, practic reeditarea semifinalei CM din 2018, a avut aproape jumătate dintre telespectatorii unui clasic Franța - Germania 1-0, de la Euro 2020, dar care a început la ora 22:00. Anglia - Croația a debutat la 23:00 și s-a terminat aproape de ora 01:00.

Doar două meciuri de la 22:00 în jocurile decisive

Mondialul va programa începând de astăzi, timp de 4 zile, cele 24 de meciuri din ultima etapă a grupelor. Partidele din aceeași grupă se vor juca în același timp, iar unele se anunță, prin mizăm, extrem de interesante, însă majoritatea vor începe cel mai devreme la 23:00 sau după miezul nopții

Ce meciuri atractive urmează în ultima etapă la acest CM

  • 24 iunie, Elveția - Canada, ora 22:00
  • 25 iunie, Brazilia - Scoția, ora 01:00
  • 25 iunie, Germania - Ecuador, 23:00
  • 26 iunie, Japonia - Suedia, ora 02:00
  • 26 iunie, Australia - Paraguay, ora 05:00
  • 26 iunie, Franța - Norvegia, ora 22:00
  • 27 iunie, Spania - Uruguay, ora 03:00
  • 27 iunie, Egipt - Iran, ora 06:00
  • 28 iunie, Croația - Ghana, ora 00:00
  • 28 iunie, Portugalia - Columbia, ora 02:30

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