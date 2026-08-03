Se reiau lucrările la Dinamo? VIDEO+FOTO Imagini de azi, de la stadion: ce se întâmplă cu noua arenă

CNI a precizat că luna aceasta se vor relua lucrările la stadionul Dinamo.

GOLAZO.ro a vizitat șantierul care e blocat de mai multe luni. Imagini de azi, mai jos

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Stadion care se va numi „Mircea Lucescu” va avea 26.217 de locuri, însă momentan vechea arenă e demolată abia pe jumătate.

VIDEO Imagini de azi, de la stadionul Dinamo

Fie că e vorba de lucrările de termoficare, fie de lojile deținute de Nicolae Badea, fie de fundația Spitalului Floreasca, din zona Peluzei Sud, motivele întârzierilor sunt diverse.

GOLAZO.ro a vizitat azi șantierul de la stadionul Dinamo și nu a observat nicio mișcare.

Vegetația continuă să crească în zonă, iar molozul strâns din părțile deja demolate este tot pe teren.

Impedimentele birocratice nu lasă loc momentan reînceperii lucrărilor și nici nu e clară data exactă la care acestea se vor relua.

Acum o lună și jumătate, CNI estima că Ordinul de Începere a lucrărilor de execuție și reluarea demolărilor aferente Fazei a II-a vor avea loc în luna august 2026. La începutul lunii nu există noutăți.

FOTO Șantierul Dinamo, în imagini surprinse azi în Ștefan cel Mare

Cum va arăta noul stadion Dinamo: va costa aproape 200 de milioane de euro

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 26.217 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport