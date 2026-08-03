Pierderi imense la CFR Cluj Doar o minune poate opri al 4-lea sezon consecutiv ratat în Europa! Pagubă financiară uriașă

CFR Cluj a avut un ghinion uriaș la tragerea la sorți a play-off-ului Conference League.

Chiar dacă va reuși să o elimine pe Tromso, formația din Ardeal va da peste Brighton în „dubla” decesivă pentru calificarea în faza ligii.

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CFR Cluj spera să mai rezolve din problemele financiare ale clubului cu ajutorul banilor veniți de la UEFA pentru o calificare în faza ligii din Conference.

Doar o minune poate opri al 4-lea sezon consecutiv ratat în Europa! Pagubă financiară uriașă

Ardelenii au trecut de Alashkert, 4-1 la general, și vor da peste Tromso în turul 3. Astăzi, și-au aflat și ultimul adversar din preliminarii, englezii de la Brighton, locul 8 din ultimul sezon din Premier League.

Conform Football Meets Data, învingătoarea „dublei” dintre CFR Cluj și Tromso are doar 8% șanse să treacă de formația britanică! Brighton e cea mai mare favorită la calificarea în faza ligii (92%).

Astfel, CFR s-ar putea trezi pentru al patrulea sezon consecutiv în afara fazei principale din cupele europene!

Din 2007, de când au debutat în competițiile europene (excluzând Intertoto), clujenii au ratat doar de 3 ori calificarea în grupe până la această serie. Ardelenii au 8 prezențe în faza principală a cupelor europene, 3 în Champions League, 3 în Europa League și 2 în Conference League.

Pierderea financiară e uriașă. Dacă va rata din nou calificarea, suma totală ratată de CFR s-ar ridica la 12,45 de milioane de euro. Acesta este minimul pe care l-ar fi putut obține de la UEFA, dacă ar fi pierdut apoi toate meciurile.

Suma ar fi putut crește considerabil în cazul unor rezultate pozitive. În acest sezon ar avea garantate cel puțin 3,17 milioane de euro doar pentru prezența în faza principală din Conference League.

Cine a eliminat-o pe CFR Cluj din Europa în ultimii ani:

23/24 - turul 2 Conference League: 1-1 și 1-2 cu Adana Demirspor (Turcia)

24/25 - play-off Conference League: 1-0 și 0-3 cu Pafos (Cipru)

25/26 - play-off Conference League: 1-0 și 2-7 cu Hacken (Suedia)

26/27 - Tromso (Norvegia, turul 3) sau Brighton (Anglia, play-off)

CFR o va înfrunta pe Tromso acasă, joi, de la ora 19:30, returul urmând să aibă loc o săptămână mai târziu, pe 13 august, în Norvegia.

Meciurile cu Brighton s-ar disputa pe 20 august, la Cluj, și pe 27 august, în Anglia.

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