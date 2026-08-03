Începând din vara lui 2016 și până în prezent, România nu a avut nicio reprezentată în cea mai importantă competiție intercluburi de pe continent.

Dintre țările care se află pe primele 30 de locuri în topul coeficienților, doar noi am lipsit, nu și state precum Azerbaijan, Bulgaria, Cipru, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Bulgaria, Polonia

Alte detalii interesante, în rândurile următoare.

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UEFA Champions League rămâne pentru România o competiție interzisă.

A trecut suficient de mult timp de la ultima participare, 2013-2014, încât să putem trage concluzia că nu mai facem parte din această întrecere. Și urmează încă un sezon în care suntem pe dinafară.

România, out din Champions League! UEFA, raport șocant privind cea mai importantă competiție intercluburi

Craiova a fost eliminată de Levski Sofia, în turul doi, după 0-1 în deplasare și 2-2 acasă.

În schimb, în joc pentru a accesa tabloul principal au rămas țări precum Azerbaijan, Kazahstan, Bulgaria, Slovenia, Slovacia, Israel, chiar Lituania.

CIFRELE UMILITOARE ALE ROMÂNIEI, ÎN ULTIMA VREME, ÎN UCL

Ultima participare: 2013-2014 (FCSB)

Ultima dată când am disputat un play-off: 2019-2020 (CFR Cluj)

În ultimii 5 ani, România a trecut o singură dată de turul 2: 2024-2025 (FCSB)

Am fost eliminați încă din turul 1: 2022-2023 (CFR) și 2023-2024 (Viitorul)

Singurele echipe pe care le-am eliminat în ultimii 6 ani în UCL: ML Vitebsk (Belarus), Inter D Escaldes (Andorra), Virtus (San Marino), Maccabi Tel Aviv (Israel), Borac Banja Luka (Bosnia), Lincoln (Gibraltar), Floriana (Malta)

Dar ce e cu adevărat dezastruos pentru România e raportul ultimului deceniu de Champions League.

Raportat la țările care se află pe primele 30 de locuri, în prezent, în ierarhia coeficienților cupelor europene, România e singura care, ATENȚIE!, nu a fost niciodată, între 2016 și 2025, în grupele / tabloul principal din Liga Campionilor. SINGURA ȚARĂ!

Țări, din afara Top 10, care au bifat măcar o prezență în UCL în ultimul deceniu

Slovacia - 1 participare (2024)

Slovenia - 1 participare (2017)

Ungaria - 1 participare (2020)

Polonia - 1 participare (2016)

Bulgaria - 1 participare (2016)

Israel - 1 participare (2022)

Azerbaijan - 2 participări (2017, 2025)

Cipru - 2 participări (2017, 2025)

Croația și Serbia au câte 4 prezențe, în timp ce dintre țările din afara Occidentului Cehia se impune ca o confirmare în UCL, mai ales în ultima vreme.

În precedenții 8 ani a fost de 5 ori și va fi sigur și în 2026-2027. Slavia Praga e deja pe tabloul principal, în vreme ce Sparta Praga intră în turul 3, dar pe traseul non-campioanelor.

Primele 10 țări din clasamentul UEFA au cel puțin o echipă cu acces direct în grupe. În plus, și cele clasate pe locurile 11-30 s-au calificat în grupe. Toate, mai puțin România.

Exemple: Norvegia, Danemarca, Suedia, prin echipe ca Bodo Glim, Copenhaga, Malmo, dar și țări precum Grecia, Austria, Ucraina, Scoția, Elveția, care sunt aproape an de an acolo, prin nume ca Olympiakos, Salzburg, Șahtior Donețk, Celtic sau Rangers, Young Boys sau Basel.

România mai suportă o rușine. Nu doar că dintre primele 30 de țări e singura fără UCL în palmares între 2016 și 2026, însă acolo au ajuns chiar state care sunt clasate mai jos de poziția 30!

Exemple: Kazahstan (locul 38), nu mai departe de anul trecut, cu Kairat, dar și Republica Moldova (locul 40), prin Șerif Tiraspol, în 2021.

Precedenta pauză a României a fost de 10 ani

În prezent, lipsim de 13 ani și nu vom fi nici în actualul sezon de Champions League.

De când această competiție s-a transformat din Cupa Campionilor în Liga Campionilor, vara lui 1992, s-a mai întâmplat să absentăm o perioadă lungă.

Am fost out 10 ani, între 1996 și 2006. Steaua reușise calificarea în 1996-1997, după ce a scos-o pe Club Brugge în play-off, apoi, România a revenit abia în vara lui 2006, prin FCSB, care a eliminat în play-off tot o echipă din Belgia, pe Standard Liege.

5 echipe din România au accesat măcar o dată Champions League: Steaua (3 prezente), FCSB (4), CFR (3), Urziceni (1), Oțelul (1)

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