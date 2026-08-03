„Trist! Banii nu aduc fericirea” VIDEO: Tom Brady, filmat singur pe iahtul său de milioane de dolari » Clipul a strâns peste 15 milioane de vizualizări!

Tom Brady, legendă în NFL, a fost surprins în timp ce se relaxa singur la bordul iahtului său de lux, în largul coastelor din Miami.

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Imaginile, distribuite inițial pe rețelele sociale și preluate de publicații americane, au generat numeroase reacții online.

La 48 de ani, Tom Brady continuă să atragă atenția publicului chiar și după retragerea din activitate. Deși nu mai evoluează în NFL, fostul câștigător a șapte trofee Super Bowl rămâne o prezență constantă în spațiul public, iar orice apariție a sa generează reacții și comentarii.

Tom Brady a divorțat în 2022 de fotomodelul Gisele Bundchen și de atunci nu a mai fost implicat într-o relație serioasă.

Videoul cu el singur pe iaht a generat multe comentarii. Unii au sugerat că imaginile demonstrează că averea și succesul profesional nu garantează fericirea.

„Trist! Legendarul Tom Brady a fost văzut navigând singur pe mega-iahtul său de 20 de milioane de dolari în largul Miamiului.

Brady este în prezent singur, iar copiii lui locuiesc cu fosta sa soție, Gisele Bundchen, și cu soțul acesteia, Joaquim Valente.

Banii nu aduc fericirea 😔💔”, a scris userul care a postat imaginile pe X.

Heartbreaking: The legendary Tom Brady was seen all alone riding his $20 million mega yacht around Miami.



Brady is currently single, and his children live with his ex-wife, Gisele Bündchen, and her husband, Joaquim Valente.



Money doesn't equal happiness 😔💔 pic.twitter.com/pb6D7xW6YW — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) August 2, 2026

Majoritatea reacțiilor au ironizat această concluzie, subliniind că Brady părea pur și simplu să se bucure de timp liber pe propria ambarcațiune.

Cât costă, de fapt, iahtul lui Tom Brady

Iahtul Wajer 77 este o ambarcațiune de lux evaluată la aproximativ 6 milioane de dolari.

Ambarcațiunea este construită de compania olandeză Wajer Yachts și face parte din gama de iahturi rapide de lux ale producătorului.

Modelul are o lungime de 23,5 metri (77 de picioare) și combină caracteristicile unui iaht de croazieră cu performanțele unei ambarcațiuni sportive.

Specificații tehnice ale iahtului deținut de Tom Brady:

lungime : 23,5 metri

: 23,5 metri lățime : aproximativ 5,8 metri

: aproximativ 5,8 metri viteză maximă: până la aproximativ 37 de noduri

până la aproximativ 37 de noduri autonomie : câteva sute de mile marine, în funcție de configurație

: câteva sute de mile marine, în funcție de configurație capacitate: până la 9 invitați.

Interiorul Wajer 77 este construit într-un stil minimalist, cu materiale premium și finisaje moderne.

Iahtul dispune de mai multe cabine, inclusiv o cabină principală pentru proprietar, iar spațiile sunt configurate pentru călătorii confortabile alături de familie sau invitați.

Tom Brady, singur după divorțul de Gisele Bundchen

În ultimele luni, Tom Brady a fost foarte vizibil public atât prin activitatea sa profesională, cât și prin aparițiile din viața personală.

Recent, fostul quarterback a publicat imagini dintr-o vacanță petrecută în Alaska alături de cei trei copii ai săi, pe care a descris-o drept „călătoria vieții”.

În prima parte a anului, Brady a fost fotografiat și în St. Barts, unde a participat la mai multe evenimente mondene.

Aparițiile sale alături de influenceri și celebrități au alimentat speculații privind viața sa sentimentală, însă nu au existat confirmări oficiale privind o nouă relație.

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