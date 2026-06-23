Primul joc oprit de furtună! Franța - Irak a fost suspendat la pauză. După cât timp a fost reluat meciul la Mondial. Cât a durat și cum s-a terminat! +6 foto
Mesajul apărut pe ecranele arenei din Philadelphia în momentul întreruperii jocului: „O furtună puternică se apropie”. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Primul joc oprit de furtună! Franța - Irak a fost suspendat la pauză. După cât timp a fost reluat meciul la Mondial. Cât a durat și cum s-a terminat!

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 23.06.2026, ora 01:31
alt-text Actualizat: 23.06.2026, ora 05:00
  • Franța - Irak nu a mai putut continua după prima repriză, la 1-0 pentru vicecampioana lumii. 
  • Anunțată cu câteva ore înaintea partidei, furtuna de la Philadelphia a început spre finalul primei reprize. 
  • La pauză, partida a fost oprită din cauza fulgerelor. Reluată după două ore de așteptare, exact când a demarat Norvegia - Senegal!
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02:30 Fulgere în interiorul zonei de 13 km. Franța - Irak s-a reluat la 03:00!

Potrivit L'Equipe, au fost înregistrate fulgere de la 01:36 (ora României) în interiorul zonei de 13 kilometri, în jurul stadionului din Philadelphia.

Meciul Franța - Irak s-a reluat cu repriza secundă la 03:00, după o întrerupere de două ore. Tot la 03:00 a pornit cealaltă partidă a grupei I, Norvegia - Senegal, la New York.

Franța a învins, 3-0. Meci de aproape patru ore!

În minutul 54, Mbappe a înscris pentru 2-0, după o gafă a adversarilor. La un aut de poartă de la 6 metri, Tahseen i-a pasat greșit goalkeeperului Basil, mingea a ajuns la Dembele, care i-a oferit un assist căpitanului.

Mbappe are a doua „dublă” la CM 2026 și 16 goluri în total la Mondial. Continuă cursa cu Messi!

60 de goluri
și 40 de pase decisive are Kylian Mbappe în 100 de selecții la naționala Franței

Dembele a făcut 3-0 după assistul lui Olise (66). Acesta a fost scorul final.

Meciul a durat aproape patru ore. Mai exact, 3 ore și 48 de minute. A doua repriză, fără pauză de hidratare!

La New York, Norvegia a câștigat cu 3-2 în fața Senegalului: goluri Holmgren (43, după o dublă eroare Koulibaly-Mendy) și Haaland (48, pasă Odegaard; 58, assist Berg) pentru nordici, I. Sarr (53, 90+3) pentru „leii din Teranga”.

Haaland are și el 4 reușite din două „duble” la Mondial.

Franța și Norvegia s-au calificat în „16-imile” turneului. Locul 1 se va decide în jocul direct, pe 26 iunie.

Știrea inițială

Ploaie torențială în prima repriză la Franța - Irak

Mondialul Cluburilor ne arăta încă de anul trecut problemele care ar putea să apară la CM 2026 în Statele Unite. Și consecințele lor.

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Mai multe meciuri au fost suspendate la apropierea furtunilor, tribunele evacuate, spectatorii refugiați în locuri sigure.

Se știa că există pericolul ca partidele Campionatului Mondial să dureze și patru ore din cauza procedurii aplicate pe teritoriul american în asemenea cazuri.

Luni seară, cu câteva ore înainte de Franța - Irak, s-a lansat un avertisment de vreme rea. Duelul risca să fie chiar amânat!

Primejdia era reală. Spre sfârșitul primei reprize, a început ploaia torențială la Philadelphia.

Așa s-a jucat la finalul primei reprize la Franța - Irak. Foto: Imago Așa s-a jucat la finalul primei reprize la Franța - Irak. Foto: Imago
Așa s-a jucat la finalul primei reprize la Franța - Irak. Foto: Imago

Franța - Irak, suspendat la pauză din cauza furtunii. Care e protocolul în SUA

Arbitrul canadian Drew Fischer nu a oprit jocul, a dus repriza până la capăt. Dar, la pauză, alt avertisment a provocat suspendarea meciului, primul oprit la acest turneu final. Era 1-0 pentru Franța, după golul lui Mbappe (14).

Mesajul văzut de spectatorii aflați pe stadionul din Philadelphia: „Vă rugăm, părăsiți tribunele descoperite și căutați adăpost în interiorul arenei”. Foto: Imago Mesajul văzut de spectatorii aflați pe stadionul din Philadelphia: „Vă rugăm, părăsiți tribunele descoperite și căutați adăpost în interiorul arenei”. Foto: Imago
Mesajul văzut de spectatorii aflați pe stadionul din Philadelphia: „Vă rugăm, părăsiți tribunele descoperite și căutați adăpost în interiorul arenei”. Foto: Imago

Protocolul este foarte clară în SUA: dacă apar fulgere pe o distanță de 13 kilometri în jurul stadionului, partida este întreruptă minimum 30 de minute, de la ultimul fulger înregistrat.

Dacă în perioada așteptării se produce alt fulger, se ia de la capăt numărătoarea inversă.

Cer întunecat deasupra arenei la Franța - Irak
Cer întunecat deasupra arenei la Franța - Irak

Galerie foto (6 imagini)

Joc sub ploaie torențială pe stadionul din Philadelphia, la Franța - Irak. A fost oprit la pauză. Fotografii: Imago Cer întunecat deasupra arenei la Franța - Irak Mesajul apărut pe ecranele stadionului în momentul întreruperii jocului: „O furtună puternică se apropie”. Alt mesaj pe arena din Philadelphia, după suspendarea jocului: „Vă rugăm, părăsiți tribunele descoperite și căutați adăpost în interiorul arenei” Kylian Mbappe, sub ploaie la Philadelphia
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Tribunele au fost evacuate (unii spectatori au rămas însă pe locurile lor) în așteptarea reluării jocului.

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