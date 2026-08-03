Schimbare importantă: KuPS - Craiova se vede la TV Cine transmite turul și returul oltenilor din turul III preliminar al Europa League
Europa League

Schimbare importantă: KuPS - Craiova se vede la TV Cine transmite turul și returul oltenilor din turul III preliminar al Europa League

alt-text Ana Matei
alt-text Publicat: 03.08.2026, ora 14:40
alt-text Actualizat: 03.08.2026, ora 15:40
  • Suporterii Universității Craiova au primit o veste bună înaintea duelului european cu KuPS: meciul se vede la TV!
  • Cine televizează turul și returul dintre KuPS și Universitatea Craiova, în rândurile de mai jos.
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Cu doar câteva zile înaintea duelului european dintre KuPS și Universitatea Craiova, situația transmisiunii meciului a trecut printr-o schimbare importantă.

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„Dubla” oltenilor din Europa League se vede la TV. Cine transmite turul și returul cu finlandezii de la KuPS

Universitatea Craiova se pregătește pentru unul dintre cele mai importante teste ale sezonului. Duelul cu KuPS nu este doar o confruntare pentru un loc în fazele superioare ale competiției, ci și o ocazie pentru formația din Bănie de a confirma ambițiile europene.

Inițial, Pro TV a anunțat că partida tur va fi disponibilă doar online, pe platforma Voyo, ceea ce a provocat nemulțumire în rândul suporterilor care voiau să urmărească echipa favorită într-un meci cu miză uriașă.

Informația, publicată de sport.ro a fost ștearsă, iar GOLAZO.ro a aflat că meciul va fi transmis la TV. Inclusiv în jurnalul știrilor Pro TV, din data de 30 iulie, fusese anunțată transmiterea meciului pe platforma Voyo.

Partida KuPS - Universitatea Craiova, prima manșă din turul III preliminar al Europa League, e programată pe 6 august, de la ora 18:00 și va fi transmisă în direct la TV pe Prima Sport și Digi Sport și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Manșa a doua, Universitatea Craiova - KuPS, e programată pe 13 august, de la ora 20:00, în direct pe Digi Sport și Prima Sport și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

KuPS e lider în prima ligă din Finlanda. După 18 etape a adunat 39 de puncte, la 5 în fața următoarei clasate, Inter Turku.

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