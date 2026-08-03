Schimbare importantă: KuPS - Craiova se vede la TV Cine transmite turul și returul oltenilor din turul III preliminar al Europa League

Suporterii Universității Craiova au primit o veste bună înaintea duelului european cu KuPS: meciul se vede la TV!

Cine televizează turul și returul dintre KuPS și Universitatea Craiova, în rândurile de mai jos.

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Cu doar câteva zile înaintea duelului european dintre KuPS și Universitatea Craiova, situația transmisiunii meciului a trecut printr-o schimbare importantă.

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Universitatea Craiova se pregătește pentru unul dintre cele mai importante teste ale sezonului. Duelul cu KuPS nu este doar o confruntare pentru un loc în fazele superioare ale competiției, ci și o ocazie pentru formația din Bănie de a confirma ambițiile europene.

Inițial, Pro TV a anunțat că partida tur va fi disponibilă doar online, pe platforma Voyo, ceea ce a provocat nemulțumire în rândul suporterilor care voiau să urmărească echipa favorită într-un meci cu miză uriașă.

Informația, publicată de sport.ro a fost ștearsă, iar GOLAZO.ro a aflat că meciul va fi transmis la TV. Inclusiv în jurnalul știrilor Pro TV, din data de 30 iulie, fusese anunțată transmiterea meciului pe platforma Voyo.

Partida KuPS - Universitatea Craiova, prima manșă din turul III preliminar al Europa League, e programată pe 6 august, de la ora 18:00 și va fi transmisă în direct la TV pe Prima Sport și Digi Sport și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

Manșa a doua, Universitatea Craiova - KuPS, e programată pe 13 august, de la ora 20:00, în direct pe Digi Sport și Prima Sport și în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.

KuPS e lider în prima ligă din Finlanda. După 18 etape a adunat 39 de puncte, la 5 în fața următoarei clasate, Inter Turku.

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