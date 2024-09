Aryna Sabalenka a câștigat turneul de Grand Slam de la US Open după ce a învins-o pe Jessica Pegula în două seturi, scor 7-5 7-5

Bielorusa a cucerit al doilea turneu de Grand Slam în 2024 și al treilea din carieră

Pe locul 2 în ierarhia WTA, Sabalenka a câștigat și cel mai mare premiu din istoria turneelor de Grand Slam

Aryna Sabalenka a câștigat US Open 2024 cu un singur set pierdut în tot turneul. Bielorusa a depășit-o pe Simona Halep la numărul de turnee de Grand Slam.

Sabalenka-Pegula. Bielorusa domină pe hard

Sabalenka nu are rival pe suprafața hard. Bielorusa este campioana de la Australian Open (2023 și 2024) și s-a impus în acest an la US Open după ce anul trecut a pierdut finala contra americancei Cori Gauff, deși a condus la seturi.

Sabalenka a câștigat și cel mai mare premiu pus la bătaie vreodată într-un turneu de Grand Slam: 3,6 milioane dolari! Sabalenka va primi și 2.000 de puncte în clasamentul WTA.

Sunt copleșită de emoții. Am muncit din greu pentru acest moment și sunt extrem de mândră de echipa mea și de mine. A fost un drum lung, cu multe provocări, dar astăzi pot să spun că tot efortul a meritat. Jessica, ești o jucătoare incredibilă și sunt sigură că vei câștiga și tu un Grand Slam în curând. Aryna Sabalenka, locul 2 WTA

Sabalenka i-a dezvăluit lui Cahill secretul succesului

Aryna Sabalenka a fost invitat lui Darren Cahill la interviul organizat după finala de la Flushing Meadows. Bielorusa a dezvăluit cum a reușit să atingă performanțele din ultimii doi ani.

„Cred că mental am devenit foarte puternică. Am trecut prin multe pe teren și în afara terenului. Mi-am dat seama cum să-mi controlez emoțiile și să rămân echilibrată pe teren.

Chiar și atunci când lucrurile nu merg după mine, îmi tot reamintesc: "Hai, Aryna. Ai trecut prin multe. Este doar un meci de tenis. Poți face față acestor emoții.

Trebuie doar să te concentrezi pe lucrurile pe care trebuie să le faci pentru a câștiga. Încet, lucrurile se vor îmbunătăți pentru tine.

Cred că aceasta a fost cea mai mare schimbare. Cred că mi-am dat seama cum să-mi controlez emoțiile", a declarat Aryna Sabalenka pentru Eurosport.