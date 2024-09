A treia încercare a fost cu noroc: Alexandru Bologa (28 de ani) a reușit să cucerească aurul la judo, la Jocurile Paralimpice de la Paris.

Viața sa nu a fost deloc ușoară, însă nu luat niciodată în calcul să abandoneze lupta.

După medaliile de bronz de la edițiile trecute, de la Rio 2016 și Tokyo 2020, Alexandru Bologa a reușit să pună mâna și pe strălucitorul aur.

Acesta n-a avut nicio emoție în finala categoriei 73 kilograme la judo, obținând victoria en-fanfare, printr-un ipon de efect.

Alexandru Bologa: „Pentru mine, judo e cel mai important lucru

Alexandru Bologa are deficiență totală de vedere, însă acest lucru nu l-a oprit din drumul către cea mai înaltă treaptă a podiumului.

A ascultat, a memorat și executat ireproșabil fiecare indicație a antrenorilor, iar recompensa a fost una pe măsură: titlul de campion paralimpic.

„La vârsta de 6 ani mi-am pierdut vederea. Am avut o intervenţie chirurgicală în Belgia şi din păcate n-a reuşit, am rămas nevăzător. Fiind copil, m-am adaptat pot să zic destul de uşor”, a declarat Alexandru Bologa, într-un interviu acordat pentru Sports Net.

În afară de judo, Alex mai are și alte hobby-uri, însă niciunul la fel de important precum sportul pe care îl execută cu desăvârșire.

„Fac două antrenamente pe zi, în afară de duminică. Îmi place să merg în drumeţii, îmi place să citesc şi să mai merg iarna la patinoar. Îmi plac în principal activităţile sportive. Nu ştiu cât de bun am fost la înot, eram copil, dar probabil că eram talentat. Judo pentru mine acum e cel mai important lucru, îi dedic cel mai mult timp”, a adăugat acesta.

După retragerea din activitate, Alexandru este decis să scrie o carte, dar și să învețe limba japoneză.

În plus, a terminat cursurile de psihopedagogie specială și un curs postliceal de masaj și și-ar dori să aprofundeze cunoștințele dobândite.

„M-am gândit şi probabil cel mai probabil după ce îmi voi termina cariera sportivă voi face şi asta. Voi scrie o carte. Nu am învăţat japoneză. Sincer, nu ştiu dacă aş reuşi neapărat să o învăţ. Dar probabil dacă mi-aş dedica foarte mult timp aş reuşi”, a adăugat Alex Bologa.

Am terminat cursurile facultăţii de psihopedagogie specială, dar şi un curs postliceal de masaj. Mi-a plăcut să merg la şcoală. De fapt, eu orice fac încerc să fac cu plăcere şi să mă dedic tot mai mult. Alexandru Bologa

Tamas Gergely: „Toți avem lucruri de învățat de la el”

Alex este un sportiv extrem de ambițios și perseverent, un adevărat exemplu pentru cei din jurul său.

Tamas Gergely, antrenorul său, reușește să fie surprins chiar și acum de elevul său, după mai bine de 10 ani de colaborare.

„Sincer, şi acum după 10-12 ani de când mă ocup de el, încă mai am lucruri de învăţat, sau avem lucruri de învăţat cu toţii de la el.

A trebuit să-i arătăm într-un mod un pic mai special procedeele, deoarece nu are posibilitatea să studieze video sau să vadă la antrenament ce se întâmplă. El are capacitatea că dacă învaţă un lucru, un procedeu, o tehnică bine, nu are cum să le facă într-un alt mod, greşit”, a declarat Tamas Gergely, conform sursei citate