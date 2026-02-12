Dacia renunță la Dakar! Producătorul din România spune adio raliurilor » Cum motivează decizia +25 foto
Dacia renunță la Dakar! Producătorul din România spune adio raliurilor » Cum motivează decizia

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 12.02.2026, ora 18:01
alt-text Actualizat: 12.02.2026, ora 18:12
  • Dacia România și-a anunțat retragerea din Campionatul Mondial de Raliuri-Raid la sfârșitul sezonului 2026.
  • Producătorul din România a câștigat Raliul Dakar la începutul acestui an, la a doua participare.

După ce Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin au adus victoria Dacia Sandriders în cea mai dură competiție auto din lume, compania anunță că a luat o decizie importantă.

Dacia nu va mai participa la Raliul Dakar

Obiectivul inițial al programului era câștigarea Raliului Dakar într-un ciclu de trei ani. Acesta a fost atins mai devreme, în doar doi ani.

„Dacia își încheie participarea în Campionatul Mondial de Rally-Raid (W2RC) la finalul sezonului 2026, după etapa Abu Dhabi Challenge (22–27 noiembrie).

Pe parcursul acestui ultim sezon, Dacia va participa cu trei mașini și patru echipaje de top, asigurând o prezență competitivă în fiecare rundă a campionatului”, a declarat Dacia România pentru GOLAZO.ro.

Inițial, Dacia trebuia să participe și în sezonul 2027 al W2RC, dar compania a decis să se retragă mai repede, motivând prin nevoia de a-și „redirecționa energia către alte proiecte”.

Dakar 2026 / Dacia FOTO GOLAZO.ro/Mihai Epure
Dakar 2026 / Dacia FOTO GOLAZO.ro/Mihai Epure

Dakar 2026 / Dacia FOTO GOLAZO.ro/Mihai Epure Dakar 2026 / Dacia FOTO GOLAZO.ro/Mihai Epure Dakar 2026 / Dacia FOTO GOLAZO.ro/Mihai Epure Dakar 2026 / Dacia FOTO GOLAZO.ro/Mihai Epure Dakar 2026 / Dacia FOTO GOLAZO.ro/Mihai Epure
În acest an, Dacia Sandriders va mai participa la următoarele competiții:

  • 17-22 martie: BP Ultimate Rally Raid Portugal
  • 24-29 mai: Oesafio Ruta 40 (Argentina)
  • 28 septembrie - 3 octombrie: Raliul Marocului
  • 22-27 noiembrie: Abu Dhabi Desert Challenge (Emiratele Arabe).

Piloți celebri formează cele 4 echipe care concurează pentru Dacia:

  • Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin
  • Sebastien Loeb și Edouard Boulanger
  • Lucas Moraes și Dennis Zenz
  • Cristina Gutierrez Herrero și Pablo Moreno Huete.

La finalul Raliului Dakar 2026, echipajele Dacia s-au clasat pe locurile 1, 4, 7, respectiv 11.

La celelalte evenimente rămase de disputat, echipa va alinia trei mașini, câte un pilot urmând să stea pe tușă.

Pe lângă Dacia Sandriders, și Alpine, un alt constructor al grupului Renault, și-a confrimat retragerea din Campionatul Mondial de Anduranță la sfârșitul anului 2026.

Raliul Dakar dacia dacia sandrider
