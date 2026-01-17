Dacia, regină la Dakar! FOTO. Producătorul din România a câștigat cel mai intens raliu din lume la a doua participare » GOLAZO.ro a fost în Arabia Saudită! +17 foto
Dacia Sandrider FOTO Imago
Auto

Dacia, regină la Dakar! FOTO. Producătorul din România a câștigat cel mai intens raliu din lume la a doua participare » GOLAZO.ro a fost în Arabia Saudită!

alt-text Mihai Epure
alt-text Publicat: 17.01.2026, ora 13:00
alt-text Actualizat: 17.01.2026, ora 13:39
  • În deșertul din Arabia Saudită, unde raliul Dakar s-a derulat între 3 și 17 ianuarie, mașinile Dacia - conduse de Nasser al-Attiyah, Sebastien Loeb, Cristina Gutierrez și Lucas Moraes - au fost bine plasate pe tot parcursul competiției de ultraanduranță.
  • Sâmbătă însă, Dacia a realizat ceva fără precedent: a câștigat Raliul Dakar la a doua participare.
  • GOLAZO.ro a fost singura publicație din România invitată în Arabia Saudită, unde a vizitat standul echipei The Dacia Sandriders înainte de startul competiției.

Nasser al-Attiyah și copilotul său Fabian Lurquin au terminat competiția pe primul loc în clasamentul general, după ce au încheiat ultima etapă cu un timp de 55 de minute și două secunde.

Locurile ocupate de echipajele Dacia în clasamentul general:

  • Locul 1: Nasser al-Attiyah (Qatar) / Fabian Lurquin (Belgia) - 48 ore, 56 minute, 53 secunde
  • Locul 4: Sebastien Loeb (Franța) / Edouard Boulanger (Franța) - 49 ore, 12 minute, 3 secunde
  • Locul 7: Lucas Moraes (Brazilia) / Dennis Zenz (Germania) - 49 ore, 43 minute, 43 secunde
  • Locul 11: Cristina Gutierrez (Spania) / Pablo Moreno (Spania) - 50 ore, 26 minute, 42 secunde

Clasamentul general final la Dakar 2026 (TOP 15):

Dacia, regină la Dakar! FOTO. Producătorul din România a câștigat cel mai intens raliu din lume la a doua participare » GOLAZO.ro a fost în Arabia Saudită! Dacia, regină la Dakar! FOTO. Producătorul din România a câștigat cel mai intens raliu din lume la a doua participare » GOLAZO.ro a fost în Arabia Saudită!

Nasser Al-Attiyah, câștigătorul Dakar Rally 2026, este unul dintre cei mai importanți piloți din istoria acestei competiții. Sportivul din Qatar a debutat la Dakar în 2004 și s-a remarcat rapid printr-o combinație rară de viteză, constanță și inteligență tactică.

FOTO. GOLAZO.ro a fost la Raliul Dakar 2026

Dakar 2026 FOTO GOLAZO.ro/Mihai Epure
Dakar 2026 FOTO GOLAZO.ro/Mihai Epure

Galerie foto (17 imagini)

Dakar 2026 FOTO GOLAZO.ro/Mihai Epure Dakar 2026 FOTO GOLAZO.ro/Mihai Epure Dakar 2026 FOTO GOLAZO.ro/Mihai Epure Dakar 2026 FOTO GOLAZO.ro/Mihai Epure Dakar 2026 FOTO GOLAZO.ro/Mihai Epure
+17 Foto
labels.photo-gallery

Înainte de victoria de anul acesta cu Dacia, Al-Attiyah mai obținuse cinci victorii la Dakar: în 2011 cu Volkswagen Motorsport (la volanul unui Volkswagen Touareg), în 2015 cu Qatar Raid Team (la volanul unui MINI All4 Racing), apoi în 2019, 2022 și 2023 cu Toyota Gazoo Racing (la volanul unei Toyota Hilux).

VIDEO. GOLAZO.ro a fost la Raliul Dakar 2026

A doua ediție de Dakar Rally pentru Dacia

La ediția din 2025, Dacia și-a făcut debutul oficial în calitate de constructor în cea mai cunoscută competiție de rally-raid din lume, înscriind modelul Sandrider în categoria auto și luptând cu rivali consacrați precum Toyota, Ford și MINI.

Echipa a participat cu trei mașini în 2025, la bordul acestora fiind echipaje experimentate formate din Nasser Al-Attiyah și Edouard Boulanger, Sebastien Loeb și Fabian Lurquin, respectiv Cristina Gutierrez cu Pablo Moreno.

Din păcate, Sebastien Loeb a fost nevoit să abandoneze după un accident suferit în etapa a treia. Mașina sa s-a răsturnat, iar evaluarea tehnică a vehiculului a dus la retragerea echipajului din competiție din motive de siguranță.

La finalul raliului, Dacia a reușit un rezultat deosebit pentru prima sa participare: echipajul Al-Attiyah/Boulanger a terminat pe locul al patrulea în clasamentul general auto, la doar 23 de minute și 58 de secunde de prima poziție, o performanță uriașă pentru un constructor debutant.

Echipajul format din Cristina Gutierrez și Pablo Moreno a încheiat ediția 2025 pe locul 40, la 38 de minute și 44 de secunde de locul 1.

Într-un astfel de raliu, este important să știi când să accelerezi, dar și când să protejezi mașina, să acorzi prioritate navigației în anumite puncte dificile și, mai ales, să nu strici ireparabil nimic. Astea sunt lucrurile pe care trebuie să le gestionezi în mintea ta și nu este întotdeauna ușor, pentru că uneori totul pare în regulă și vrei să accelerezi, dar te trezești brusc într-un loc dificil și cazi în capcană. Sebastien Loeb, pilot Dacia Sandriders, pentru GOLAZO.ro

Ce s-a schimbat în 2026 pentru Dacia Sandrider

GOLAZO.ro a fost singura publicație din România prezentă în Arabia Saudită la începutul Raliului Dakar și a vizitat inclusiv zona dedicată Dacia din bivuacul raliului din Yanbu, orașul din care începe și în care se încheie competiția, unde a discutat cu membrii echipei The Dacia Sandriders.

Bivuacul Dakar din Yanbu este un adevărat oraș. Cei 3.500 de oameni care sunt implicați într-un fel sau altul în competiție sunt împrăștiați pe o suprafață de aproximativ 600.000 de metri pătrați și conlucrează ca niște furnici într-un mușuroi.

Dakar 2026 / Dacia FOTO GOLAZO.ro/Mihai Epure
Dakar 2026 / Dacia FOTO GOLAZO.ro/Mihai Epure

Galerie foto (25 imagini)

Dakar 2026 / Dacia FOTO GOLAZO.ro/Mihai Epure Dakar 2026 / Dacia FOTO GOLAZO.ro/Mihai Epure Dakar 2026 / Dacia FOTO GOLAZO.ro/Mihai Epure Dakar 2026 / Dacia FOTO GOLAZO.ro/Mihai Epure Dakar 2026 / Dacia FOTO GOLAZO.ro/Mihai Epure
+25 Foto
labels.photo-gallery

Deși sunt rivali în competiție, mecanicii, piloții, inginerii și ceilalți membri ai echipelor care au participat în categoriile auto, moto și camioane au mâncat în aceeași sală de mese și au împărțit aceleași dușuri și toalete.

Competiția a fost extrem de dură pentru toți cei implicați. Timp de trei săptămâni (două de competiție și una de pregătire), mecanicii au dormit în corturi, iar piloții în rulote.

După prolog și prima etapă, care s-au desfășurat în zona Yanbu, toate echipele participante și-au mutat absolut toate echipamentele, de la piese și unelte până la corturi și rulote în zone speciale de campare care se află de-a lungul traseului.

Aproape zilnic, un nou mini-oraș a fost creat de la zero în deșert.

Mai mult, piloții au fost nevoiți să petreacă două nopți singuri în deșert, în tabere simple (cort, sac de dormit, rații furnizate de organizatori), fără acces la piese și mecanici, fiind nevoiți să efectueze singuri eventuale reparații la mașini.

Traseul Raliului Dakar 2026 FOTO dakar.com Traseul Raliului Dakar 2026 FOTO dakar.com
Traseul Raliului Dakar 2026 FOTO dakar.com

Dacia s-a deplasat în Arabia Saudită cu o echipă formată din aproximativ 70 de oameni și cu o mașină refăcută din multe puncte de vedere.

Dacia Sandrider a beneficiat de îmbunătățiri semnificative pentru ediția din 2026. Acestea s-au axat pe reducerea greutății, sporirea eficiența sistemului de răcire, vizibilitatea, fiabilitatea și confortul șoferului.

Panourile caroseriei sunt mai ușoare pentru a îmbunătăți agilitatea și eficiența. Secțiunea spate a fost reproiectată, ansamblul portbagajului fiind eliminat și fiind adăugat un nou panou spate.

Mașina este dotată cu o priză de aer nouă cu snorkel scurt, concepută special pentru Raliul Dakar, iar designul grilei radiatorului din spate a fost redesenat pentru a asigura răcirea chiar și în cazul blocării parțiale.

Totodată, pentru a evita dificultățile întâmpinate la ediția din 2025, când mașinile au avut probleme cu supraîncălzirea propulsorului, ventilatoarele au fost echipate cu motoare noi cu o viteză de funcționare mai mare, iar sistemele electronice au fost actualizate pentru a obține o fiabilitate mai bună.

A fost foarte ușor ca Dacia să mă convingă să mă alătur echipei. N-aș fi putut spune vreodată „nu” acestei oportunități. Dacia mi-a oferit șansa vieții mele. Voi fi extrem de recunoscătoare pentru asta toată viața mea. Cristina Gutierrez, pilot Dacia Sandriders, pentru GOLAZO.ro

Cea de-a 48-a ediție a Raliului Dakar, și a șaptea care se desfășoară în Arabia Saudită, a cuprins 4.840 de kilometri cronometrați și o distanță totală de 7.994 de kilometri, împărțiți în 13 etape.

*Parteneriat: deplasarea și accesul la Raliul Dakar au fost facilitate de Dacia

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Raliul Dakar Sebastien Loeb dacia nasser al attiyah dacia sandrider cristina gutierrez lucas moraes
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:30
LIVE Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din Liga 1 » „Câinii" conduc la pauză
LIVE Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din Liga 1 » „Câinii” conduc la pauză
20:55
„Justiția n-are ce să-mi facă!" Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție"
„Justiția n-are ce să-mi facă!” Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție”
20:19
Iftime, sfat pentru Moruțan Patronul FC Botoșani, despre revenirea fotbalistului în Liga 1: „Mi-e teamă că-l face de nu mai joacă"
Iftime, sfat pentru Moruțan Patronul FC Botoșani, despre revenirea fotbalistului în Liga 1: „Mi-e teamă că-l face de nu mai joacă”
19:30
LIVE România - Danemarca, la Campionatul European de Handbal Masculin » Meci decisiv pentru elevii lui George Buricea
LIVE  România - Danemarca , la Campionatul European de Handbal Masculin » Meci decisiv pentru elevii lui George Buricea
Mai multe știri de ultimă oră

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share