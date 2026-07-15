Așa da, așa nu! FOTO Organizatorii competițiilor de atletism cer mai puține cadre TV care sexualizează sportivele

Transmisiunile competițiilor de atletism feminin ar putea arăta diferit în perioada următoare, după ce Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) și European Athletics au publicat un nou set de recomandări destinat televiziunilor și producătorilor de imagini.

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Documentul, intitulat „Raising the Bar”, are 23 de pagini și le cere realizatorilor să pună accentul pe performanța sportivelor, nu pe cadre care pot contribui la sexualizarea acestora.

Organizatorii cer mai puține cadre TV care sexualizează atletele

Noile recomandări nu vizează reducerea timpului acordat competițiilor feminine și nici evitarea imaginilor care surprind efortul fizic al atletelor, ci urmăresc ca unghiurile de filmare și reluările să ajute publicul să înțeleagă mai bine performanța sportivă.

Astfel, documentul recomandă evitarea cadrelor foarte apropiate filmate din spate, a camerelor amplasate la nivelul solului care surprind sportivele de jos în sus și a reluărilor cu încetinitorul care nu aduc informații suplimentare despre execuția tehnică.

Recomandările se aplică în probe precum săritura în înălțime, săritura cu prăjina, săritura în lungime, triplusaltul și cursele de alergare.

Directorul executiv al EBU Sport, Glen Killane, a explicat motivele din spatele inițiativei:

„Sexualizarea sportivelor prin alegerea anumitor unghiuri de filmare și a modului de montaj rămâne o problemă importantă în transmisiunile multor sporturi”.

El a adăugat că astfel de imagini pot schimba percepția publicului asupra competiției:

„Aceste alegeri au consecințe profunde. Ele mută atenția de la realizările și calitățile tehnice remarcabile ale sportivelor și riscă să perpetueze stereotipuri dăunătoare”.

FOTO Așa da, așa nu în transmisiunile sportive

Documentul oferă și exemple concrete.

La săritura în înălțime sunt recomandate cadre largi, care surprind elanul, desprinderea și trecerea peste ștachetă, în locul prim-planurilor sau reluărilor lente realizate din unghiuri joase.

În probele de săritură în lungime și triplusalt, accentul ar trebui să cadă pe tehnica sportivelor și pe desfășurarea săriturii, fără insistență asupra imaginilor filmate din spate sau de la nivelul solului.

În cursele de alergare, ghidul recomandă evitarea cadrelor foarte apropiate din spatele atletelor, în special în momentele de pregătire pentru start sau imediat după sosire, când sportivele sunt epuizate.

Atleta Holly Bradshaw, ținta abuzurilor

Campioana olimpică britanică la săritura cu prăjina Holly Bradshaw a susținut inițiativa și a explicat că astfel de imagini pot avea efecte și dincolo de competiție:

„Modul în care sportul nostru este prezentat în transmisiunile live poate avea un impact uriaș, dar uneori și unul dăunător pentru sportive și pentru fetele care urmăresc competițiile”.

Atleta a dezvăluit că imaginile difuzate la televizor au fost folosite ulterior în mod abuziv pe internet:

„Am fost ținta unor abuzuri pe rețelele sociale și am văzut videoclipuri nepotrivite cu mine și cu alte colege, realizate din reluări cu încetinitorul din timpul competițiilor”.

Bradshaw a precizat că inclusiv poziționarea camerelor poate afecta concentrarea sportivelor în timpul concursurilor.

Deocamdată, recomandările nu sunt obligatorii, însă EBU și European Athletics speră ca ele să devină un nou standard pentru transmisiunile competițiilor de atletism feminin, astfel încât atenția să fie îndreptată în primul rând asupra performanței sportive.

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