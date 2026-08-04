Cine are convingerea că fără Becali, echipa ar merge, sportiv și financiar, mai bine decât a făcut-o în acești 23 de ani?

Echipele de succes din fotbalul românesc, de după 1989, au fost create fie de patronii sau conducătorii lor, fie de antrenori de top, însă nici una n-a reușit să combine perfect rezultatul cu managementul

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Becali a mai amenințat cu retragerea din fotbal. A făcut-o într-o intervenție la Prima Sport, luni seară, după meciul FCSB - Farul 2-2. De fiecare dată când dă de greu, apelează la acest clișeu amăgitor-dezamăgitor-amenințător: „Renunț la echipă!”.

Acum argumentele țin de faptul că ar fi depășit în modul de selectare și aducere a fotbaliștilor.

Cu cât intră mai mult în detaliu, ca explicații privind aruncarea prosopului, cu atât realizezi că de fapt e doar un puseu de orgoliu, că lucrurile nu funcționează așa cum își dorește și nu suportă să vadă alte echipe/patroni atingând performanțe mai importante, cum e în prezent cazul Universității Craiova.

Întrebările care ar apărea după ce Becali ar renunța la FCSB

Dar să zicem că Becali ar și face ceea ce spune public că îl bate gândul să facă: să renunțe la FCSB. În acest scenariu, întrebările logice apar ca o avalanșă și parcă nu se mai opresc:

Vă imaginați acest club fără Becali?

Ar avea rezultate mai bune sau s-ar prăbuși?

Cât ar conta că antrenorul ar fi antrenor, că schimbările nu s-ar mai face din fotoliul patronului și că cei care conduc chiar ar conduce, ar decide cine pleacă și cine vine?

Cum ar arăta în plan financiar clubul?

Ar apărea sponsori mai mulți sau s-ar sufoca fără banii lui Becali?

Echipa ar atrage mai mulți suporteri sau ei sunt influențați în mod direct și singular de un singur lucru: rezultatele?

Exercițiul de imaginație e extrem de interesant. Până la urmă e vorba despre un club care se identifică în toată istoria lui cu Becali.

De aproape 24 de ani, Becali a făcut ce a dorit, când a dorit, cu câți bani a dorit și cu ce oameni și-a dorit. A controlat tot, a decis orice, oricând, în orice direcție. Deci, cum ar putea arăta FCSB fără un asemenea personaj factotum în viața clubului?

Gigi Becali FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Certitudinea: angajații ar deveni oameni liberi

În primul rând, FCSB ar deveni un club în care angajații ar fi liberi. Adică și-ar putea face meseria gândind cu mintea lor, nu cu mintea lui Gigi.

Antrenorul ar fi antrenor, ar face tactica, primul „11”, schimbările. Managerul ar decide strategia de transferuri, prețurile la bilete, relația cu suporterii și cu sponsorii. Repet, oamenii ar fi liberi! Ceea ce ar însemna un prim câștig imens.

Toate lucrurile ar părea că ar fi doar înspre lapte și miere dacă Becali ar ieși din viața FCSB-ului.

Problema este că după 1989, când sistemul din fotbalul românesc s-a schimbat complet față de cel din comunism, au fost echipe care au performat și care au lăsat urme în istorie, dar nu există nici măcar un exemplu de club despre care să zici 100%: AȘA Da. Să-l iei ca model și să-l ai ca reper.

De fapt, care au fost marile echipe ale României după Revoluție, în afară de FCSB?

STEAUA ANILOR 90

A fost o trupă formidabilă, sigur cea mai bună echipă de club din ultimii 36 de ani în țara noastră. A dominat autoritar campionatul, a legat 6 titluri de campioană, dar și 3 calificări în grupele Champions League, plus un sfert de finală de Cupa Cupelor.

A vândut jucători pe sume importante, a avut sponsori dintre marile firme din România acelor vremuri. Alecsandrescu, Dănilescu, Iordănescu, Oțelea, Țiți Dumitriu, Viorel Hrebenciuc, toți au condus la acel moment.

Totuși, Steaua de atunci era un club de stat, conectat la MApN, o rămățișă a sistemului de dinainte de 89. A performat, a generat fotbaliști de clasă, dar când a trebuit să iasă de sub tutela Armatei s-a prăbușit complet și a urmat colapsul financiar.

DINAMO AL LUI CRISTI BORCEA

E Dinamo al lui Borcea și nu neapărat al lui Cornel Dinu, Ioan Andone, Ion Marin și al celorlalți antrenori fiindcă a fost o perioadă în care chiar Borcea recunoștea cu nonșalanță că influența până și vântul în favoarea lui Dinamo, nu doar arbitri, observatori, adversari, orice era nevoie.

Mircea Rednic (antrenor principal), Florin Răducioiu (manager sportiv), Bogdan Lobonț (portar) Cristian Borcea (președinte executiv),Victor Becali (impresar), Ionel Culina (ofițer de presă), în 2007 FOTO Sport Pictures

Dar a fost un club care câștigat titluri, Cupe, a mers în Europa, a accesat primăveri europene. A fost primul proiect care a propus ceea ce încearcă astăzi Craiova: mai mulți acționari care s-au unit pentru a da forță financiară.

Rezultatul final la Dinamo al anilor 2000? Delapidarea fondurilor, lucru dovedit de Justiție, condamnări penale. Clubul avea să resimtă din plin această fraudă de proporții ceva mai târziu, când a ajuns în insolvență.

RAPIDUL LUI COPOS ȘI RĂZVAN LUCESCU

Când joci sfert de finală de Cupa UEFA însemnă că ai lăsat ceva palpabil în istoria fotbalului românesc. Iar cuplul Copos - Răzvan Lucescu a reușit așa ceva.

Copos, de fapt, a ridicat Rapidul la un nivel de top, însă nu a fost suficient pentru a spune 100% că e un model, fiindcă și acolo lucrurile s-au stricat și s-au terminat nu doar cu insolvență, ci cu faliment, după ce Copos, sătul de contestările ultrașilor, a decis să renunțe.

CFR-UL LUI PASZKANY

Probabil că a fost, o vreme, clubul care cheltuia cele mai mari sume vehiculate vreodată în fotbalul nostru. O risipă enormă, care i-a șocat la vremea respectivă inclusiv pe antrenori, în frunte cu Ioan Andone.

Arpad Paszkany în 2008 FOTO Sport Pictures

Au curs titlurile, participările în Champions League, dar totul era un balon de săpun creat artificial. Care s-a spart și din el s-a scurs o insolvență.

CFR-UL LUI DAN PETRESCU

E practic copy-paste după CFR-ul lui Paszkany, doar că Varga a performat, pe linie sportivă, aproape exclusiv în perioada în care l-a avut pe Dan Petrescu.

Dar nu a fost suficient să domine total România, pentru că datoriile din prezent sunt spre 30 de milioane de euro, iar reapariția insolvenței e iminentă.

Cine a reușit în România ce a reușit Becali?

Deci, ce reper să luăm atunci când ne-am putea gândi la FCSB fără Becali? Astra? Urziceni? Oțelul Galați? Vaslui, Poli Timișoara, Craiova lui Mititelu?

Poate că având brandul uriaș FCSB, un alt investitor, făcând lucrurile corect managerial, ar reuși să performeze de la început.

Doar că fotbalul nu e o știință exactă, un domeniu cu o predictibilitate ridicată. Dacă bagi 15 milioane de euro în transferuri nu înseamnă că vor și juca de 15 milioane sau că vor produce rezultate care să-ți întoarcă investiția.

Sigur, un FCSB fără Becali ar putea fi aproape de rigorile profesioniste, la nivel de imagine, de valorificare a oamenilor pe care îi are, a respectului față de suporteri, dar într-un final ajungi tot la rezultate și la bani. Singurele lucruri care contează în fotbal, pe care, de bine, de rău, Becali le-a ținut într-un oarecare echilibru.

În schimb, această relație n-a reușit-o nimeni altcineva, în ultimii 36 de ani, într-o asemenea măsură încât să spunem că acesta e modelul, pe acest drum trebuie să o luăm. România încă nu are un etalon în fotbal, la nivel de echipă de club.

Fanii FCSB ar sărbători plecarea lui Becali așa cum au sărbătorit și cei ai Rapidului ieșirea lui Copos

Gigi Becali și-a asumat un mod de a conduce. El nu va rămâne în istoria clubului ca un personaj pozitiv, însă a ridicat nivelul în a face rezultate și business în fotbal atât de sus, încât îi va fi greu de atins pentru oricine va veni la FCSB în viitor. Poate pentru unii dintre fanii roș-albaștrilor de astăzi nu pare așa.

Când Copos a plecat de la Rapid, suporterii au răsuflat ușurați, dar Rapid n-a mai luat un titlu de 23 de ani, iar în Europa n-a mai ajuns din 2012!!! Nici pentru cei din Giulești nu părea că va fi mai rău fără Copos.

Când Justiția a curățat clubul Dinamo de oamenii care o căpușau financiar, suporterii au jubilat, era normal să reacționeze așa, dar acest club va atinge în vara viitoare 20 de ani fără campionat câștigat și un deceniu de absență din cupele europene. Dinamo e acum curată financiar, dar zero ca performanțe.

Dacă Becali ar renunța la echipă astăzi, sunt convins că de mâine, fanii FCSB ar sărbători și ei precum câștigarea unui titlu de campioană. S-ar simți eliberați de o povară pe care o poartă de ani și ani de zile.

Becali admite că e depășit, întrebarea e ce se alege de FCSB

Doar că, această schimbare nu ar garanta succesul. Ar aduce sigur o altă filosofie, însă până la trofee, calificări europene, grupe de Champions League, primăveri, optimi și semifinale europene plus o balanță financiară stabilă, ar fi un drum atât de lung, încât ar părea că pentru a ajunge la capăt cu succes ar trebui să traversezi infinitul!

Rămâne însă o provocare imensă acest exercițiu de imaginație: cum ar arăta FCSB fără Becali!

Nu pentru că e de neimaginat așa ceva, mai devreme sau mai târziu, acest lucru chiar se va produce, ci fiindcă nimeni nu și-a pus amprenta cu atâta vizibilitate și agresivitate pe fotbalul românesc așa cum a făcut-o Gigi Becali în ultimele două decenii și jumătate.