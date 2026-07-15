Incidente după Franța - Spania VIDEO.  Poliția a arestat peste 160 de persoane la Paris și Lyon

Franța - Spania 0-2. Eliminarea francezilor de la CM 2026 nu fost lipsită de incidente și altercații provocate de fani.

Poliția a efectuat mai multe arestări în marile orașe ale Franței, fără să existe persoane rănite.

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Franța a surprins cu prestația modestă în fața ibericilor, mulți fani având așteptări ca formația lui Didier Deschamps să ridice trofeul. Unii dintre aceștia provocat scandaluri pe străzi, după eliminarea naționalei.

Franța - Spania 0-2 . Peste 160 de arestări în Paris și Lyon

Ziua de 14 iulie, care este și Ziua Națională a Franței, s-a încheiat cu scandal pe străzile din Hexagon, după ce fanii au folosit materiale pirotehnice periculoase și au intrat în conflict cu forțele de ordine.

Astfel, potrivit unui prim bilanț al Poliției, 141 de rețineri au avut loc în Paris și în apropierea acestuia și alte aproximativ 20 la Lyon, informează rmcsport.bfmtv.com.

Reținerile au avut loc din cauza unor petarde aruncate spre forțele de ordine, în cele mai multe dintre cazuri. Din fericire, acțiunile au provocat doar pagube materiale, nicio persoană fiind rănită.

BREAKING:



Riots start in France after the 2-0 loss against Spain. pic.twitter.com/BwW2yMGMtA — Visegrád 24 (@visegrad24) July 14, 2026

O statistică interesantă vine de la Lyon, unde cele aproximativ 20 de persoane reținute sunt născute între 2011 și 2002, mai susține sursa citată.

Pentru Franța urmează acum finală mică, unde va lupta pentru locul 3 cu echipa învinsă dintre Anglia și Argentina, sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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