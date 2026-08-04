„Americanii abia așteptau!” Culisele bătăliei de la TAS pentru salvarea medaliei Anei Bărbosu: cele două scenarii posibile
Ana Bărbosu în timpul exercițiului din finala de la sol a Jocurilor Olimpice de la Paris.
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„Americanii abia așteptau!” Culisele bătăliei de la TAS pentru salvarea medaliei Anei Bărbosu: cele două scenarii posibile

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 04.08.2026, ora 09:22
alt-text Actualizat: 04.08.2026, ora 11:20
  • Parlamentul României a votat un amendament de urgență pentru a permite Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR) să finanțeze cheltuielile de judecată pentru apărarea medaliei de bronz a Anei Bărbosu la TAS.
  • Avocata Mădălina Diaconu a fost nevoită să achite taxele de procedură din resurse proprii pentru a nu depăși termenul limită.
  • COSR a oferit 16.000 €, cât îi permitea legea, pentru ca Mădălina Diaconu să aibă toți banii pentru deschide cererile de expertiză tehnică. Toate detaliile, mai jos.
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România a fost foarte aproape de a rata deschiderea procesului de la Tribunalul de Arbitraj sportiv de la Lausanne (TAS) din cauza lipsei banilor. Până la urmă, grație unui amendament la lege adoptat de Parlamentul României, lucrurile s-au mișcat în direcția bună.

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GOLAZO.ro scria, în urmă cu câteva săptămâni, că mai sunt doar câteva zile până la debutul procesului de la TAS pentru bronzul olimpic, iar statul român nu plătise suma necesară pentru ca procesul să înceapă.

Sursele GOLAZO.ro spuneau atunci: „Va fi un panel format din trei arbitri (n.r. - un complet de judecată), iar pentru astfel de cazuri suma e mai mare. Se învârte în jurul a 90.000 de franci elvețieni (n.r. - 98.000 €) taxele arbitrilor, cheltuielile de judecată”.

Surse GOLAZO.ro: „Noroc cu Mădălina Diaconu”

Surse GOLAZO.ro au explicat cum s-a evitat criza. În acest punct critic, salvarea a venit din partea Mădălinei Diaconu, unul dintre avocații Anei Bărbosu, alături de Sabin Gherdan:

„S-au întâlnit cu ea și au rugat-o să îi înțeleagă că au nevoie de puțin timp ca să finalizeze toate demersurile, dar au promisiuni că se vor primi toți banii. I-au spus că o să-și primească ulterior, așa cum e normal, banii înapoi. Mădălina nu a ezitat și a plătit”.

Aflată în vacanță în România, aceasta s-a întâlnit cu reprezentanții COSR, care au rugat-o să aibă răbdare până la finalizarea demersurilor legislative din țară. Dar șefii COSR au rugat-o și să plătească din bani proprii primele cheltuieli de judecată.

Mădălina Diaconu s-a întors de urgență în Elveția și a achitat personal taxele, din propriile resurse financiare, încadrându-se în termenul procedural.

Firma la care lucrează Mădălina Diaconu a fost unul dintre avocații României în procesul „Roșia Montană” de la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de la Washington, încheiat cu plata, de către Gabriel Resources, a aproape 10 milioane de dolari statului român.

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Surse GOLAZO.ro: „Banii de la Loteria Română”

Chiar dacă COSR avea banii necesari în conturi, aceștia nu puteau fi folosiți pentru procesul Anei Bărbosu de la TAS.

Blocajul era generat de prevederile legale în vigoare, care interziceau COSR, ANS și Federației Române de Gimnastică (FRG) să efectueze cheltuieli din fondurile publice pentru asistență juridică în litigiile internaționale.

Sursele GOLAZO.ro explică: „Au rămas bani la COSR de la Loteria Română. COSR e singura organizație care are dreptul să treacă de la un an la altul cu banii în cont, să-i păstreze.

Tot ce nu cheltuie rămâne la ei, nu dispar banii aia. Dar aveau nevoie de anularea prevederii că nu-i pot cheltui pentru asistență judecată. Americanii abia așteptau ca partea română să nu depună banii necesari demarării procesului.”.

Legătura dintre COSR și Loteria Română

  • Conform Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 (Articolul 75), sursele de finanțare ale COSR sunt stabilite clar, iar printre ele se regăsesc în mod expres:
  • Veniturile provenite din încasările Companiei Naționale „Loteria Română” S.A. (fosta Regie Autonomă „Loteria Națională”).

A existat o problemă și cu amendamentul introdus prima dată la Senat, care spunea următoarele: „Se introduce alin. 31 cu următorul conținut: ANS (n.r. - Agenția Națională pentru Sport), COSR și federațiile sportive naționale pot efectua cheltuieli reprezentând onorarii, plată expertize, taxe de timbru pentru susținerea unor cauze internaționale în legătură cu activitatea sportivă, cu scopul de a proteja drepturile sportivilor și performanța sportivă a României”.

Amendamentul la Camera Deputaților a avut, cum se poate vedea în imaginea de mai jos, o modificare. Federațiile naționale, inclusiv FRG, au fost eliminate complet din text, responsabilitatea finanțării rămânând exclusiv în sarcina ANS și COSR.

Amendamentul, în formă finală, aprobat de Senat Amendamentul, în formă finală, aprobat de Senat
Amendamentul, în formă finală, aprobat de Senat

Sabin Gherdan: „Avem nevoie de resurse”

Contactat pentru o reacție oficială, avocatul Sabin Gherdan, celălalt pilon al apărării Anei Bărbosu, a confirmat că bătălia juridică a reînceput, dar a atras atenția asupra presiunii uriașe a timpului.

Procedurile actuale se află într-o fază administrativă confidențială, ghidată de Codul TAS, ce vizează organizarea completului de arbitri și stabilirea calendarului de lucru, dar încă nu a avut loc o înfățișare oficială.

„Ce pot să vă spun este că litigiul a fost repus pe rol, a demarat de ceva timp. Strategia noastră a fost stabilită din momentul în care Tribunalul Federal Elvețian a admis revizuirea americanilor.

Știam ce avem de făcut, însă ne-am lovit de un blocaj de care sper să trecem după promulgarea acestei legi. Avem mult de lucru, multe proceduri de urmat, iar timpul este foarte scurt.

Suntem în urmă cu ceea ce am stabilit că vom face, procedural, și avem nevoie de resurse cât mai repede cu putință pentru a realiza tot ce este posibil pentru ca medalia să rămână la Ana”, ne-a spus Sabin Gherdan.

Retrospectiva cazului: Cum s-a ajuns la rejudecarea de la Lausanne

Conflictul pentru medalia de bronz de la sol de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 rămâne unul dintre cele mai dramatice momente din istoria recentă a gimnasticii:

1. Clasamentul inițial: Ana Bărbosu a încheiat proba pe locul 3 cu nota 13.700, devansând-o pe americanca Jordan Chiles (notată inițial cu 13.666).

2. Contestația SUA: Antrenoarea Cecile Landi a depus o contestație, acceptată de arbitri, care i-au mărit nota lui Chiles la 13.766, urcând-o pe podium.

3. Decizia TAS din august 2024: Delegația României a demonstrat la TAS că echipa SUA a depășit timpul regulamentar de 1 minut pentru depunerea contestației (înregistrările Omega arătând o întârziere de 4 secunde). Nota lui Chiles a fost anulată, iar Ana Bărbosu a primit medalia de bronz.

4. Decizia Tribunalului Federal Elvețian (29 ianuarie 2026): SUA a atacat decizia la Tribunalul Federal Elvețian, care a dispus trimiterea cazului înapoi la TAS pentru rejudecare. Motivele invocate au fost:

  • Vicii grave de colaborare și comunicare din partea TAS cu partea americană.
  • Încălcări de regulament comise de Federația Internațională de Gimnastică (FIG).
  • Apariția unor noi dovezi video (înregistrări realizate de echipa Netflix care filma un documentar despre Simone Biles), care ar arăta că Cecile Landi ar fi depus contestația în limitele de timp.

Ce urmează la TAS: cele două scenarii posibile

Rejudecarea de la Lausanne se va decide în baza a două argumente diametral opuse:

  • Scenariul 1 (Favorabil României): TAS menține decizia inițială, considerând că cronometrul oficial Omega (care arată o depășire cu 4 secunde a timpului regulamentar) este singurul reper tehnic oficial de neatacat, iar medalia rămâne la Ana Bărbosu.
  • Scenariul 2 (Favorabil SUA): TAS acceptă filmările Netflix ca probă validă în detrimentul sistemului oficial de cronometraj și decide că depunerea contestației s-a făcut în termenul legal de 1 minut. În acest caz, Jordan Chiles va reintra în posesia medaliei de bronz.

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