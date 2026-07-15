Mai mulți internaționali argentinieni sunt prinși în rivalitatea dintre suporteri înainte de meciul Anglia - Argentina.

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O scandare a fanilor, „Cine nu sare este englez”, a devenit virală la Mondial, în perspectiva duelului cu britanicii.

Internaționalii argentinieni au copii născuți în Anglia

Totuși, mai mulți componenți ai naționalei lui Scaloni au copii născuți în Marea Britanie, iar familiile lor refuză să interpreteze acest cântec al fanilor.

Alexis Mac Allister are o fiică, Alaia, născută în Anglia. La fel este și fiul lui Enzo Fernandez, Bejamin, și copiii lui Emiliano Martinez, Santino și Ava. „Cuti” Romero are și el un copil care a venit pe lume în Insulă, Lucy.

„Pe Benja nu-l lăsăm să sară când se strigă asta. Nici pe Olivia, care e născută în Argentina, spune «Acolo (n.r. în Anglia) locuiesc eu».

Sunt copii și vorbesc dintr-o perspectivă inocentă, așa că este ciudat și pentru ei. Anglia o țară care ne-a dat multe”, spune partenera lui Enzo Fernandez, Valentina Cervantes.

Mama lui Alexis Mac Allister a locuit o perioadă cu fotbalistul, în primii săi ani în fotbalul englez, la Brighton.

„Problema cu Anglia este oarecum legată de istoria noastră cu Insulele Falkland. Dar, așa cum a spus Scaloni, este doar un meci de fotbal.

Nepoata mea s-a născut în Anglia. Așa că, atunci când toată lumea cântă «Cine nu sare este englez», eu stau așezată cu ea. Nu pot spune asta, nu sunt de acord.

Eu aveam o imagine destul de negativă despre Anglia în ceea ce privește traiul de acolo, din cauza frigului, a lipsei soarelui. Obișnuiam să spun, în ignoranța mea, că nu ar trebui să fim nevoiți să mergem niciodată în Anglia.

Dar, acum că am fost acolo, totul s-a schimbat. Chiar și felul în care văd oamenii… Credeam că voi găsi oameni reci, dar sunt foarte politicoși și respectuoși. Am fost primiți de o țară care ne-a tratat în cel mai bun mod”, a declarat Silvina Riela, conform infobae.com.

De unde provine scandarea „Cine nu sare este englez”

Această scandare își are originea în aprilie 1982, când a început Războiul din Falklands. În acel conflict, armata britanică a ucis 649 de soldați argentinieni, lucru pe care țara sud-americană nu l-a uitat.

În zilele de început ale războiului, acum mai bine de patruzeci de ani, mii de oameni s-au adunat în Plaza de Mayo din Buenos Aires și au sărit la unison, scadând „Cine nu sare este englez”, pentru a protesta împotriva Angliei.

Popularitatea scandării a explodat la Cupa Mondială din 1986, când Argentina a eliminat Anglia. Este identificată simbolic cu ideile opuse argentinienilor sau cu adversarul repudiat, scrie bolavip.com.

VIDEO Argentinienii scandând „Cine nu sare e englez”

Conduși de Nicolas Otamendi, jucătorii argentinieni au cântat împotriva englezilor după ce au eliminat Elveția și au ajuns în semifinalele Cupei Mondiale din 2026. Tonul a fost dat de fani:

El que no salta es inglés



"He who does not jump is an Englishman" pic.twitter.com/sXrwcUE6qN — Scotland’s Coefficient (@scotlandscoeff1) July 13, 2026

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