Cât vrea U Cluj pe Jovo Lukic Ardelenii sunt dispuși să negocieze cu FCSB dar Becali e șocat de suma cerută: „Exclus! Eu nu sunt prost”
Jovo Lukic/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Cât vrea U Cluj pe Jovo Lukic Ardelenii sunt dispuși să negocieze cu FCSB dar Becali e șocat de suma cerută: „Exclus! Eu nu sunt prost”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.08.2026, ora 15:38
alt-text Actualizat: 04.08.2026, ora 15:39
  • Radu Constantea (42 de ani), președintele lui U Cluj, a declarat că ardelenii sunt dispuși să negocieze cu FCSB pentru transferul lui Jovo Lukic (27 de ani).
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După remiza cu Farul 2-2, Gigi Becali afirma că va încerca să se intereseze de situația atacantului bosniac.

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U Cluj, dispusă să-l vândă pe Lukic la FCSB

Președintele „șepcilor roșii” susține că are două oferte concrete pentru Lukic. Acesta a declarat că bosniacul ar putea ajunge inclusiv la FCSB, dacă roș-albaștrii oferă suma dorită de U Cluj.

„Dacă suma este cea pe care noi o așteptăm, nu avem nicio problemă în a discuta cu cei de la FCSB. Sunt discuții cu două echipe, discuții avansate, am primit oferte oficiale. Încă nu suntem mulțumiți de sumele propuse. Și din Arabia Saudită, și din zona Golfului.

Sunt negocieri, n-aș vrea să transmit eu în presă suma minimă. Vedem și în funcție de ofertele pe care le avem. Din perspectiva asta suntem departe de a primi această sumă (n.red. - 5 milioane), suntem realiști.

Încercăm să primim o sumă cât mai mare, dar ofertele primite sunt destul de departe de această sumă. La o sumă cu 3 în față, discutăm. La o sumă cu 2 în față nu vom accepta.

Vom ține cont și de dorința jucătorului. A avut un sezon foarte bun, vine după Cupa Mondială. Încercăm să obținem cel mai bun preț posibil, dar să-i oferim și jucătorului o șansă”, a declarat Radu Constantea, citat de fanatik.ro.

2.200.000 de euro
este cota lui Jovo Lukic, potrivit Transfermarkt

Gigi Becali, șocat de prețul cerut de U Cluj: „Nu face 3 milioane. Exclus! Eu nu sunt prost”

Patronul celor de la FCSB a transmis că este dispus să achite doar 1,5 milioane de euro în schimbul lui Lukic și să-i ofere acestuia un salariu lunar de 30.000 de euro.

„Ce? Vor 3 milioane? Atunci nu ne mai așezăm la masă. Nu face 3 milioane.

Exclus! Aș da maxim 1,5 milioane. Salariu. Pot să-i dau 30.000 de euro pe lună. Trebuie să-i dai, că dacă nu-i dai nu vine omul.

Eu nu mă bag. Fiecare om cere cât vrea pe marfa lui, zicea tata nu-i prost cine cere, e prost cine dă. Eu nu sunt prost. Eu dau, dar dau cât trebuie să dau. Și dau că e situația asta.

Îi dau un telefon. Eu am avut de-a face cu cei de la U Cluj. Sunt foarte șmecheri, ca dovadă că au ajuns unde au ajuns”, a mai declarat Gigi Becali pentru sursa citată.

Jovo Lukic a ajuns în România în septembrie 2024, când U Craiova le plătea celor de la Borac Banja Luka suma de 400.000 de euro.

N-a impresionat în tricoul oltenilor, iar un an mai târziu a ajuns gratis la U Cluj. Atacantul bosniac, care a marcat și la CM 2026, a evoluat în 42 de meciuri pentru „șepcile roșii” și a înscris 22 de goluri, la care a adăugat și 3 pase decisive.

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