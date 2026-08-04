Dan Petrescu la FCSB?! Becali face un anunț neașteptat: „Mi-a zis MM Stoica. Am acceptat”. Ce funcție ar urma să ocupe

Dan Petrescu (58 de ani) ar putea ajunge la FCSB, dar nu în rolul de antrenor.

Gigi Becali (68 de ani) a dezvăluit că este dispus să-i ofere „Bursucului” postul de director tehnic.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Patronul roș-albaștrilor a declarat că a ajuns la varianta Dan Petrescu, în urma unei discuții avute cu Mihai Stoica.

Gigi Becali îl vrea pe Dan Petrescu director tehnic la FCSB: „Am acceptat”

Becali a recunoscut că și-a dat acordul pentru ca mutarea să fie parafată încă de acum două luni.

În prezent, „Bursucul” este liber de contract după ce a fost nevoit să stea departe de fotbal, din cauza unor probleme de sănătate.

„MM Stoica a vrut să-l ia. A zis «hai să lucreze cu noi. Să stea și în tribune, să le dea indicații». Ar sta, mi-ar spune mie la pauză: «bă, Gigi, uite, aia trebuie, aia trebuie».

Eu aș vrea Dan Petrescu așa (n.r. - director tehnic), dar nu antrenor. Mi-a zis Meme și am acceptat de acum două luni. Mi-a zis: «Bă, Gigi, îl luăm pe Dan».

Eu am zis: «Da, mă, da, pe Dan oricând». Mie îmi place de el, e prea cuminte omul. Ca om îmi place de el. Despre celelalte, treaba lui, fotbal ne-fotbal, că înjură, că nu. Nu mai înjură, cred. Repet, eu i-am zis lui Meme de acum două luni «Da, cu Dan Petrescu oricând să vină la noi»”, a declarat Gigi Becali, citat de fanatik.ro.

Mihai Stoica: „Am să-i respect dorința”

Mihai Stoica a fost și el chestionat cu privire la acest subiect, după declarațiile lui Becali.

„Discuția este mult mai recentă. Lui Dan nu îi place să se discute despre el. Tocmai de aceea am să îi respect dorința.

Este un om cu care am lucrat, este prietenul meu, ne întâlnim, ținem legătura permanent, dar nu vreau să discut despre ceva ce el nu ar dori. Nu se pune problema.

(n.r. - Nu se pune problema să discuți sau ca el să vină la FCSB?) Mă opresc la subiectul ăsta. Nu pot să discut. Am spus în urmă cu ceva timp că ne-am întâlnit și nu i-a picat bine asta. De aceea, vreau să-l respect și nu discut subiectul acesta”, a declarat Mihai Stoica pentru sursa citată.

Odată cu începerea noului sezon din Superliga, Dan Petrescu și-a făcut apariția pe stadion la meciurile FC Voluntari - FC Botoșani (2-2) și FCSB - FC Argeș (0-2). Tehnicianul a fost surprins alături de fiica sa cea mică, Jennifer (17 ani).

Toamna trecută, antrenorul de 58 de ani s-a retras temporar din activitate din motive medicale, după ce a fost diagnosticat cu o afecțiune gravă și a avut nevoie de tratament și de o perioadă de recuperare.

De atunci, fostul internațional român a lipsit din prim-planul fotbalului, iar prezența sa la partida dintre FC Voluntari și FC Botoșani este una dintre rarele apariții publice din ultimele luni.

Dan Petrescu, de cinci ori campion în România

De-a lungul carierei sale, Petrescu a câștigat cinci titluri de campion al României.

Patru dintre acestea au fost cucerite alături de CFR Cluj și unul alături de Unirea Urziceni, una dintre cele mai mari surprize din istoria Ligii 1.

De asemenea, acesta a mai câștigat o Cupă și o Supercupă a României.

În afara țării, Petrescu și-a mai adjudecat alte două trofee: Cupa Chinei, trofeu câștigat alături de Jiangsu FC, și liga a doua din Rusia, competiție în care s-a impus ca antrenor al lui Kuban Krasnodar.

În străinătate, Petrescu le-a pregătit pe Wisla Cracovia, Kuban Krasnodar, Dinamo Moscova, Al-Arabi, Jiangsu FC, Al-Nasr, Guizhou FC, Kayserispor și Jeonbuk Hyundai Motors.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport