Emma Răducanu ratează și US Open Continuă calvarul pentru jucătoarea cu origini românești. Fractură!

Emma Răducanu (23 de ani, #49 WTA) va rata US Open din cauza unei fracturi de stres la piciorul drept.

Accidentarea a făcut-o pe campioana din 2021 de la Flushing Meadows să se retragă și de la Wimbledon.

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Continuă calvarul pentru Emma Răducanu. Britanica de origine română nu va participa nici la ultimul turneu de Grand Slam al anului.

Emma Răducanu ratează US Open

După ce s-a consultat cu echipa sa medicală, Emma a ajuns la concluzia că nu este suficient de pregătită pentru a reveni pe teren la competiția găzduită de New York în perioada 23 august - 13 septembrie, informează theguardian.com.

În ultimii ani, Răducanu s-a confruntat cu numeroase probleme fizice. O accidentare la picior i-a dat peste cap pregătirea pentru noul sezon, iar apoi a fost obligată să ia o pauză de aproximativ două luni și jumătate din cauza unei afecțiuni post-virale.

La începutul lunii februarie, britanica s-a luptat și cu o răceală, revenind pe teren abia spre finalul sezonului de zgură, când a reluat colaborarea cu Andrew Richardson, antrenorul care a condus-o spre triumful de la US Open 2021. Totuși, timpul petrecut împreună la antrenamente a fost limitat.

În iunie, Emma a participat la Queen's Club, unde a ajuns până în finală. A fost învinsă în minimum de seturi, scor 0-6, 6-7 (6) de Donna Vekic (30 de ani, #35 WTA).

A fost turneul la care tenismena a suferit fractura de stres la picior, accidentare care a făcut-o să abandoneze Wimbledon și să rateze acum și US Open.

Emma Răducanu a scris istorie la US Open 2021

În 2021, venită din calificări și aflată pe locul 150 mondial, Emma a câștigat US Open fără să piardă vreun set. A fost prima jucătoare din era Open care a câștigat un turneu de Grand Slam venind din calificări.

Emma Răducanu și trofeul cucerit la Flushing Meadows/ Foto: IMAGO

La acea vreme, Răducanu avea doar 18 ani și reușea să cucerească primul și singurul ei trofeu de Grand Slam al carierei de până acum.

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