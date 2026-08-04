Infantino îl imploră pe Trump să-l ajute Solicitarea făcută de șeful FIFA către Casa Albă și răspunsul brutal al americanilor +7 foto
Gianni Infantino și Donald Trump FOTO Imago
Campionatul Mondial

Infantino îl imploră pe Trump să-l ajute Solicitarea făcută de șeful FIFA către Casa Albă și răspunsul brutal al americanilor

alt-text Mihai Epure
alt-text Publicat: 04.08.2026, ora 13:02
alt-text Actualizat: 04.08.2026, ora 13:03
  • Președintele FIFA, Gianni Infantino, vrea ca administrația Trump să-l ajute să-și păstreze funcția, după haosul provocat de planul eșuat de privatizare a Cupei Mondiale.
  • Presa din SUA susține că șeful forului mondial a solicitat o întâlnire privată cu Secretarul de Stat Marco Rubio.
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Proiectul lui Infantino prevedea înființarea unei companii comerciale evaluate la aproximativ 20 de miliarde de dolari, care ar fi gestionat o parte dintre operațiunile asociate competițiilor FIFA.

Planul includea și vânzarea unei participații minoritare de până la 20% către investitori externi, pentru atragerea unei sume de până la 4,2 miliarde de dolari.

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Infantino a „cerșit” ajutor de la americani

Într-un articol intitulat „Gianni Infantino, președintele FIFA aflat sub presiune, imploră administrația Trump să-i salveze postul”, ziarul american New York Post scrie că Infantino voia să îl convingă pe Rubio să-i ofere sprijin, după ce UEFA, CONCACAF și CAF au respins categoric planul său.

„Voia să discute telefonic cu secretarul despre modul în care fotbalul poate fi o formă de putere soft pentru America. Dar știm cu toții că este vorba despre protejarea postului său. În acest moment, nu este vorba despre nimic altceva”, a declarat o sursă pentru New York Post.

O altă sursă a declarat pentru publicația americană că șeful FIFA se simte „izolat” din cauza numeroaselor relatări negative din presă: „Caută aliați importanți care să-l susțină public”.

New York Post scrie că Infantino spera să aibă o convorbire telefonică cu șeful diplomației americane luni dimineață. Departamentul de Stat a negat că discuția ar fi avut loc, iar FIFA a refuzat să ofere o reacție.

„Nu există planuri ca @SecRubio să discute cu Infantino și nu va avea loc nicio convorbire în această dimineață”, a scris pe X Dylan Johnson, Secretar de stat adjunct pentru afaceri globale.

O sursă de rang înalt din cadrul FIFA a precizat pentru ziarul american că discuția fusese programată, dar a fost anulată din cauza „atenției nedorite” generate de articolul publicat de New York Times. Departamentul de Stat a negat și această informație

Infantino ar fi încercat în repetate rânduri, fără succes, să-l contacteze telefonic pe Trump, după ce planul său de a vinde participații la Cupa Mondială către investitori privați a eșuat vineri.

Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago
Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago

Galerie foto (7 imagini)

Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago Gianni Infantino și Donald Trump la finala CM 2026 FOTO Imago
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Tot mai multe țări își retrag sprijinul acordat lui Infantino

Federațiile de fotbal din Serbia, Suedia și Țara Galilor și-au retras luni sprijinul pentru realegerea lui Gianni Infantino. Reuters anunță că și Anglia va face un anunț asemănător.

„Federația de Fotbal din Serbia și-a retras sprijinul acordat lui Gianni Infantino pentru un nou mandat în funcția de președinte al FIFA. Reamintim că i-am acordat domnului Infantino sprijinul nostru în scris pe 25 mai anul acesta, dar, după ce am analizat cu atenție evenimentele care, în ultima perioadă, au afectat grav imaginea și reputația atât a FIFA, cât și a președintelui său, aceasta este singura decizie logică și rațională”, a declarat federația sârbă într-un comunicat.

Anunțul sârbilor a fost urmat de cel al Suediei.

„În cadrul unei ședințe extraordinare a consiliului de administrație, desfășurată luni, SvFF a decis să nu-l susțină pe președintele FIFA, Gianni Infantino, la viitoarele alegeri de realegere

Această decizie vine în urma unei evaluări pe termen lung a evoluției din cadrul FIFA și a conducerii organizației. Decizia se bazează pe deficiențe recurente în ceea ce privește guvernanța, transparența și managementul, ceea ce înseamnă că încrederea în conducerea lui Gianni Infantino nu mai există”, a declarat federația suedeză.

Țara Galilor a fost prima federație care și-a retras oficial sprijinul pentru Infantino.

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