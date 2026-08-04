Noul stadion din România, aproape gata FOTO+VIDEO. Lucrările au intrat pe ultima sută de metri. Cum arată acum +13 foto
Liga 2

Noul stadion din România, aproape gata FOTO+VIDEO. Lucrările au intrat pe ultima sută de metri. Cum arată acum

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.08.2026, ora 13:58
alt-text Actualizat: 04.08.2026, ora 13:59
  • Dâmbovița Arena, noul stadion din Târgoviște, este aproape de finalizare.
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Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, a publicat pe pagina sa de Facebook un videoclip cu imagini de la noua arenă, care se află în linie dreaptă pentru inaugurare.

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Dâmbovița Arena, aproape de finalizare

„Este spectaculoasă! Atrage privirile tuturor. Și, cel mai important, va fi locul unde se vor pregăti generațiile de sportivi care ne vor face mândri.

Dâmbovița Arena este aproape gata. Noul complex sportiv de la Târgoviște va deveni un punct de referință pentru sportul dâmbovițean și nu numai.

Între timp, noul sezon din Liga a II-a a început, iar Chindia Târgoviște luptă pentru rezultate cât mai bune.

Mult succes jucătorilor, staff-ului și tuturor celor implicați în activitatea echipei!

Hai, Chindia!”, se arată în descrierea videoclipului postat de Corneliu Ștefan.

Galerie foto (13 imagini)

Dâmbovița Arena, aproape de finalizare Foto Facebook Corneliu Ștefan .jpeg Dâmbovița Arena, aproape de finalizare Foto Facebook Corneliu Ștefan. jpeg Dâmbovița Arena, aproape de finalizare Foto Facebook Corneliu Ștefan.jpeg Dâmbovița Arena, aproape de finalizare Foto Facebook Corneliu Ștefan .jpeg Dâmbovița Arena, aproape de finalizare Foto Facebook Corneliu Ștefan .jpeg
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Construcția Dâmbovița Arena a început în septembrie 2023, la doar câteva luni după ce arena „Eugen Popescu” a fost inaugurată, în urma lucrărilor de modernizare.

Târgoviște va deveni, astfel, primul oraș din România cu două stadioane moderne.

Chindia urmează să debuteze în noua stagiune din Liga 2 pe terenul celor de la Poli Timișoara. Partida este programată cu începere de la ora 18:00 și va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Caracteristicile noului stadion „Dâmbovița Arena”

  • Capacitate: 12.402 locuri
  • Costul lucrării: 271 milioane de lei (aproximativ 55 de milioane de euro)
  • Etaje: subsol, parter și trei etaje
  • Pistă de atletism
  • Peste 500 de locuri (inclusiv locuri pentru persoane cu dizabilități, motociclete și biciclete)
  • Săli de antrenament, încălzire, recuperare, vestiare, spațiu pentru control antidoping
  • 165 de locuri pentru presă și comentatori
  • 75 de locuri pentru persoane cu dizabilități și 75 pentru însoțitorii acestora

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