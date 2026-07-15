Dezastru pentru Franța Borna negativă atinsă în meciul cu Spania. S-a întâmplat pentru prima dată în 60 de ani! +30 foto
Kylian Mbappe, sub așteptări în meciul cu Spania/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Dezastru pentru Franța Borna negativă atinsă în meciul cu Spania. S-a întâmplat pentru prima dată în 60 de ani!

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 11:35
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 11:36
  • Franța era văzută mare favorită la câștigarea Mondialului, însă nu a avut replică în fața Spaniei în înfrângerea cu 0-2 din prima semifinală a CM 2026.
  • Borna negativă atinsă de „Les Bleus” după 60 de ani la Campionatul Mondial, în rândurile de mai jos.
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Cu 16 goluri marcate în primele șase partide de la CM 2026, Franța părea una dintre cele mai puternice forțe ofensive ale turneului.

Cvartetul Mbappe, Dembele, Olise, Barcola/Doue dădea fiori oricărui adversar, însă a fost de nerecunoscut atunci când a contat cel mai mult.

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Franța, cea mai slabă prestație ofensivă la un Mondial din ultimii 60 de ani

În duelul cu Spania, selecționata antrenată de Didier Deschamps și-a creat extrem de puține ocazii.

Concret, Franța a avut un xG (expected goals - trad. „număr așteptat de goluri”) de doar 0,3!

Potrivit statisticienilor de la OPTA, a fost cea mai slabă prestație ofensivă a „cocoșilor galici” la un Campionat Mondial de când compania a început să analizeze turneele finale, în 1966.

În schimb, Spania a avut un indice xG de 1,63, deși a trimis doar două dintre cele zece șuturi pe spațiul porții, notează L'Equipe.

Kylian Mbappe: „Din punct de vedere tehnic, am fost prea neglijenți”

Kylian Mbappe (27 de ani) a avut un discurs dur după ce naționala sa a ratat calificarea în finala CM 2026.

„Eram trei contra doi la mijlocul terenului, iar împotriva Spaniei asta e dificil. Fabian (n.r. - Ruiz) și Rodri au avut prea mult timp să construiască.

Ne-a lipsit comunicarea atunci când am făcut presing. Cred că ar fi trebuit să îi marcăm om la om și să îi obligăm să alerge împreună cu noi.

Nu am jucat așa cum ne-am dorit, nici din punct de vedere tehnic, nici tactic. Am fost prea neglijenți.

Când nu faci ceea ce trebuie într-o semifinală de Cupă Mondială, nu ai cum să câștigi. În calitate de căpitan, îmi asum întreaga responsabilitate și nu am nicio problemă cu asta.

Ne-am dorit să ajungem în finală. Nu am reușit”, a declarat Mbappe, citat de reuters.com.

FOTO. Penalty-ul obținut de Lamine Yamal în Franța - Spania 0-2

Galerie foto (30 imagini)

Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1 Lamine Yamal a obținut un penalty în Franța - Spania, iar Mikel Oyarzabal a transformat lovitura de la 11 metri. Foto: captură Antena 1
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După înfrângerea cu Spania, Franța va juca finala mică împotriva învinsei din cea de-a doua semifinală, Anglia - Argentina.

Meciul pentru locul 3 se va desfășura la Miami, pe 19 iulie, cu începere de la ora 00:00.

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