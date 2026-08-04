Prețul promovării: insolvența Au ajuns în colaps financiar după două sezoane în Liga 1 : „Alte standarde, alte costuri”

Unirea Slobozia este încă un exemplu că promovarea în Liga 1 poate deveni o povară pentru cluburile mici care ajung în primul eșalon fără infrastructura și resursele financiare necesare.

În raportul administratorului judiciar, consultat de GOLAZO.ro, clubul ialomițean susține că tocmai costurile generate de participarea în Superligă și disputarea meciurilor de pe teren propriu la Clinceni au contribuit la intrarea în insolvență, după doar două sezoane petrecute în elită.

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Promovarea în Superligă, în 2024, a adus Unirii Slobozia cea mai mare performanță din istoria clubului, dar și nota de plată care a împins clubul spre insolvență.

Unirea Slobozia: promovarea în Liga 1, prima cauză invocată în raportul insolvenței

După retrogradarea în Liga 2, la finalul sezonului 2025-2026, clubul ialomițean explică, în raportul întocmit de administratorul judiciar, care au fost cauzele ce au dus la intrarea în insolvență.

Documentul identifică patru cauze principale. Prima este promovarea în Superligă, despre care se arată că a impus standarde organizatorice ce au necesitat costuri „mult mai mari” decât cele din Liga 2.

Potrivit aceluiași raport, cea mai mare presiune financiară a fost generată de faptul că Unirea Slobozia nu și-a putut disputa mult timp meciurile de pe teren propriu pe stadionul „1 Mai” din oraș.

Nota de plată pentru stadionul Clinceni: 32 de meciuri, 640.000 de euro

Documentul arată că, în sezoanele 2024-2025 și 2025-2026 (până la 31 decembrie 2025), echipa a organizat 32 de partide la Clinceni, deoarece stadionul „1 Mai” nu îndeplinea condițiile de omologare pentru Superligă.

Conform raportului, fiecare dintre aceste meciuri a generat cheltuieli de aproximativ 100.000 de lei (20.000 de euro):

45.000 de lei (9.000 de euro) pentru închirierea stadionului,

30.000 de lei (6.000 de euro) pentru serviciile de stewarding,

15.000 de lei (3.000 de euro) pentru cazare,

3.000 de lei (600 de euro) pentru transport și câte 3.500 de lei (700 de euro) pentru ambulanță și serviciile private PSI.

Administratorul judiciar al Unirii Slobozia estimează că aceste costuri au însumat aproximativ 3,2 milioane de lei (640.000 de euro) pentru cele 32 de partide, în timp ce încasările din vânzarea biletelor au reprezentat „sume modice” de aproximativ 280.000 de lei (56.000 de euro).

În document se concluzionează că această diferență a generat „un deficit foarte mare între cheltuielile suportate și venituri”.

Mai puțini bani de la autorități și lipsa transferurilor

Raportul administratorului judiciar arată că situația financiară a clubului s-a agravat în sezonul 2025-2026 și din cauza reducerii finanțărilor nerambursabile din fonduri publice cu 800.000 de lei (160.000 de euro) față de sezonul precedent.

În 2025, Unirea Slobozia a încasat 6,3 milioane de lei (1,26 milioane de euro) de la bugetul local, potrivit situației financiare prezentate în același raport.

În document se arată că echipa „nu a reușit să aducă surse suplimentare din transferuri de jucători și atragerea de noi sponsorizări”.

Accidentările au mărit fondul de salarii

Un alt element invocat este situația lotului. Raportul mai susține că, din cauza a trei accidentări grave, clubul a fost nevoit ca în sezonul 2025-2026 să achite salariile pentru 24 de jucători, deși regulamentul LPF permite înscrierea a doar 21 de fotbaliști pe Lista A.

Pentru toți cei 24 de jucători au fost declarate și achitate obligațiile fiscale aferente salariilor.

Veniturile au crescut, dar cheltuielile au explodat

Raportul arată că, în 2025, veniturile totale ale clubului au ajuns la 17,94 milioane de lei (3.588.000 de euro), cu 52,3% peste nivelul din 2024 și cu 38,01% peste valoarea bugetată.

Potrivit raportului administratorului judiciar, creșterea veniturilor s-a datorat în principal drepturilor TV obținute din participarea în Superligă, încasărilor mai mari din vânzarea biletelor și veniturilor din transferul jucătorilor.

În același timp, cheltuielile totale au urcat la 20,7 milioane de lei (4.140.000 de euro), în creștere cu 60,46% față de anul precedent și cu 63% peste nivelul bugetat, de 12,7 milioane de lei (2,54 milioane de euro).

Potrivit administratorului judiciar, majorarea cheltuielilor a fost generată de costurile suplimentare aferente participării în Superligă.

Administratorul judiciar: nu există indicii privind culpa conducerii

În raport se precizează că, până în acest moment, nu au fost identificate elemente care să justifice atragerea răspunderii patrimoniale a conducerii clubului și nici indicii privind transferuri frauduloase de active.

Administratorul judiciar propune continuarea perioadei de observație și întocmirea unui plan de reorganizare.

Datorii de 1,4 milioane de euro

Raportul administratorului judiciar oferă și o imagine a situației financiare a clubului ialomițean la momentul deschiderii procedurii de insolvență.

Potrivit documentului, Unirea Slobozia avea datorii totale de 7.192.630 de lei (1.438.526 de euro), iar cea mai mare parte era reprezentată de obligațiile către bugetul de stat, în valoare de 2.608.687 de lei (521.737 de euro).

Clubul mai avea datorii de 2.255.098 de lei (451.020) de euro) către personal, 1.986.315 de lei (397.263 de euro) către furnizori și alte obligații de 276.542 de lei (55.308 euro) către diverși creditori.

Raportul mai arată că două autovehicule aflate în patrimoniul clubului, o autoutilitară Mercedes-Benz și un Volkswagen Passat, erau deja sechestrate de ANAF în baza unui proces-verbal întocmit la 11 iunie 2026.

Unirea Slobozia, finanțare de 1,2 milioane de euro din bani publici pentru sezonul 2026-2027 din Liga 2

Unirea Slobozia a început noul sezon din Liga 2 cu o remiză, 1-1, obținută sâmbătă, 1 august, pe terenul lui FC Bihor.

Pentru sezonul 2026-2027, echipa pregătită de Ilie Poenaru beneficiază de o finanțare de 6 milioane de lei (1,2 milioane de euro) din partea Consiliului Județean Ialomița.

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