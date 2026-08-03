Semnează cu Dinamo Internaționalul român a luat decizia: „Avem aceleași repere”

Andrei Nicolescu (50 de ani) a confirmat că George Pușcaș (30 de ani) va continua la Dinamo și în acest sezon.

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Atacantul a ajuns la clubul alb-roșu în februarie, a reușit să bifeze minute abia în ultimele etape ale stagiunii anterioare, însă „câinii” au decis să mizeze în continuare pe serviciile sale.

Andrei Nicolescu: „ Ne-am înțeles. Prelungire a contractului pe încă un an”

Absent în acest start de sezon din cauza problemelor medicale cu care se confruntă, Pușcaș intră în planurile lui Nuno Campos pentru sezonul viitor și va semna prelungirea odată cu încheierea tratamentului.

„Am avut niște discuții mai lungi, am ajuns la o concluzie. Îl așteptăm că e plecat cu mai multe tratamente, va veni în România, și probabil o vom închide. O prelungire a contractului pe încă un an.

Ne-am înțeles, adică din discuția avută cu el cred că toată lumea e pozitivă și avem și aceleași repere despre ce trebuie să facem în viitor”, a declarat Nicolescu, potrivit fanatik.ro.

În plus, președintele „câinilor” a transmis că tehnicianul portughez e încrezător în calitățile lui Pușcaș:

„Nuno are experiență la nivel înalt, știe să citească oamenii care se dedică meseriei”.

441 de minute în 8 partide a bifat Pușcaș în tricoul lui Dinamo, în sezonul trecut

FOTO. Dinamo - U Craiova 5-1 , ultimul meci jucat de „câini” acasă

Cât despre transferuri și țintele pe care le mai are Dinamo, Nicolescu a transmis:

„Ne mai dorim doi mijlocași centrali și un atacant, pentru asta lucrăm zi de zi. Până nu se întâmplă, filosofia noastră e să nu vorbim public despre ținte. Facem toate eforturile”.

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