Tensiuni în vestiarul FCSB? Becali intervine: „Am încredere în MM Stoica până la un punct”. Baciu neagă categoric: „Minciuni aberante” +54 foto
Marius Baciu/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Tensiuni în vestiarul FCSB? Becali intervine: „Am încredere în MM Stoica până la un punct”. Baciu neagă categoric: „Minciuni aberante”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.08.2026, ora 09:39
alt-text Actualizat: 04.08.2026, ora 09:39
  • FCSB - FARUL 2-2. Gigi Becali (68 de ani) a oferit o primă reacție despre presupusul scandal din vestiarul roș-albaștrilor, după eliminarea rușinoasă din Conference League.
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FCSB a fost învinsă de Auda, scor 3-7 la general și a suferit una dintre cele mai neașteptate eliminări europene din istoria recentă a clubului. 

La o zi distanță au apărut informații că ar fi izbucnit un scandal în vestiarul roș-albaștrilor, iar mai mulți jucători ar vrea ca Marius Baciu să părăsească echipa.

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FCSB - FARUL 2-2. Gigi Becali: „Când vezi că se întâmplă niște lucruri și te faci de râs, trebuie să intervii”

Întrebat despre presupusele tensiuni din cadrul echipei, patronul celor de la FCSB a declarat că este gata să ia măsuri dacă informația se confirmă.

„Când îl ai pe MM la emisiune, întreabă-l dacă e adevărat. Eu am încredere în el, dar până la un moment dat.

Frate, prieten ești, dar la un moment dat, când vezi că se întâmplă niște lucruri și te faci de râs, trebuie să intervii. O să vedem.

El o să zică «Stai să vezi, că a greșit ăla, eu, ălălalt…». Eu încerc tot ce e posibil ca să încropesc o echipă”, a declarat Gigi Becali la Prima Sport.

FOTO. FCSB - Farul 2-2

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Marius Baciu: „Minciuni aberante”

Chestionat și el pe subiect, Marius Baciu s-a enervat:

„Minciuni aberante, nu mă interesează, nu mă întrebați așa ceva. Am pierdut calificarea, ăsta e contextul.

Nu e ușor pentru nimeni, nu poți s-o digeri. Suntem o echipă în formare. Nu e simplu.

Am trecut prin momente complicate cu toții. Echipe mult mai mari ca noi au probleme după un insucces”, a declarat Baciu pentru sursa citată.

VIDEO. Golul marcat de Joao Paulo în FCSB - Farul 2-2

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