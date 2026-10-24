„Eu trăiesc în prezent” VIDEO. Boutoutaou i-a dat replica lui Becali, după „dubla” din meciul cu Rapid +63 foto
Aymen Boutoutaou. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Superliga

„Eu trăiesc în prezent” VIDEO. Boutoutaou i-a dat replica lui Becali, după „dubla” din meciul cu Rapid

alt-text Ionuț Cojocaru , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 24.10.2026, ora 23:41
alt-text Actualizat: 24.10.2026, ora 23:57
  • Aymen Boutoutaou (25 de ani), mijlocașul FCSB, a vorbit despre victoria cu Rapid, scor 4-1, în etapa #13 din Superliga.
  • Francezul a marcat de două ori și a răspuns criticilor primite în trecut din partea patronului Gigi Becali (68 de ani).
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Introdus de Laurențiu Reghecampf la pauză, în locul lui David Miculescu, Boutoutaou a fost decisiv în revenirea roș-albaștrilor, după ce Rapid a condus cu 1-0.

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Aymen Boutoutaou, după „dubla” cu Rapid: „Antrenorul a avut încredere în mine”

Mijlocașul a înscris golurile de 2-1 și 4-1, reușind astfel primele sale două goluri în campionat pentru FCSB.

„Oricând joc, fie că sunt titular, fie că intru în repriza a doua, trebuie să îmi fac datoria. Înseamnă că antrenorul a avut încredere în mine.

Sunt bucuros. Țin să le mulțumesc antrenorului și lui Mihai Stoica pentru încrederea oferită.

Au fost primele mele goluri în campionat și sper să continui tot așa”, a declarat Boutoutaou după derby, la Prima Sport.

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Patric Pavel
FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Patric Pavel

Galerie foto (63 imagini)

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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Boutoutaou, despre criticile lui Gigi Becali: „Eu trăiesc prezentul”

Jucătorul de 25 de ani a fost criticat în mai multe rânduri de Gigi Becali pentru prestațiile sale de la începutul sezonului.

Întrebat despre criticile primite, Boutoutaou a preferat să nu insiste asupra declarațiilor din trecut.

„Așa este în fotbal, există și critici, dar cel mai important este să îmi fac treaba.

Ce a fost în trecut rămâne în trecut. Eu trăiesc în prezent și de acum încolo o să joc și mai bine”, a spus fotbalistul FCSB.

VIDEO. Boutoutaou a marcat golul de 4-1 în derby-ul FCSB - Rapid

Înaintea derby-ului cu Rapid, Boutoutaou disputase 11 meciuri pentru FCSB și marcase două goluri, în Cupa României și în preliminariile Conference League.

Gigi Becali l-a criticat în repetate rânduri pe fotbalistul transferat în vară pentru 1,3 milioane de euro.

În septembrie, patronul FCSB era dispus să-l vândă pentru doar 500.000 de euro, iar cu patru zile înaintea derby-ului cu Rapid îi reproșa din nou lipsa de forță fizică.

Eu nu mai iau fotbaliști mici, care primesc un umăr și cad pe jos, cum e Boutoutaou”, declara Becali pe 20 octombrie.

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