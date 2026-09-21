- Gigi Becali (68 de ani) a vorbit despre evoluțiile modeste ale lui Aymen Boutoutaou (25 de ani). Finanțatorul FCSB este dispus să se despartă deja de fotbalistul transferat în această vară.
Jucătorul algerian a fost adus în iulie de la Sochaux, FCSB plătind 1,3 milioane de euro pentru transferul acestuia, însă prestațiile sale nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor.
Gigi Becali: „Să îmi dea 500.000 de euro şi îmi asum gaura de 800.000”
Acum, Becali este dispus să-l cedeze pe mai puțin de jumătate din suma de transfer, chiar la una dintre rivalele din campionat, care și-ar fi exprimat aprecierea pentru acesta.
„S-ar putea să luăm un decar. Doar n-o să stăm în Boutoutaou? Stai în Boutoutaou? La revedere, banii i-am trecut pe pierdere. Mi-a zis MM că a vorbit Nicolescu, au vorbit de la Rapid şi Craiova că e bun jucător.
I-am spus: «Am dat 1,3 milioane pe el? Spune-i să îmi dea 500.000». Să îl ia ei. Că şi ei l-au vrut şi că l-au plăcut: Nicolescu, Angelescu, Renovatio, nu ştiu ce. Să îmi dea 500.000 de euro Renovatio şi l-am dat.
I-am zis lui Mihai Stoica să le ceară 500.000 de euro şi îmi asum gaura de 800.000 de euro”, a spus Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.
În cele 11 apariții pentru FCSB, Boutoutaou a reușit să marcheze doar două goluri în toate competițiile și nu a livrat nicio pasă decisivă.