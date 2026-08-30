Becali schimbă tot A răbufnit după înfrângerea cu UTA: „Aduc eu jucători! Posibil și antrenor”. Ce spune despre protestul fanilor

FCSB - UTA 1-3. Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a fost furios după a doua înfrângere consecutivă suferită în Liga 1.

Finanțatorul FCSB spune că echipa „nu mai are valoare”, a vorbit despre situația lui Marius Baciu, dar și despre protestele fanilor.

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Becali consideră că echipa a pierdut fotbaliștii decisivi pe care îi avea și i-a criticat pe cei rămași. I-a luat la țintă pe Joao Paulo și Boutoutaou, dar nu l-a iertat nici pe Târnovanu.

FCSB - UTA ARAD 1-3 . Gigi Becali: „Nu mai avem valoare”

„Nu mai avem valoare. Aveam Tănase, Bîrligea, Olaru, care făceau diferența. Nu mai avem niciunul acum. Lui Joao Paulo i s-a urcat la cap, driblează încontinuu. Nu există joc. Ei cred că trebuie să câștige pentru că se numesc FCSB. Erau conduși și ei pasau cu Târnovanu.

Cine a greșit? Bine că nu schimbăm și portarul, că trebuie să îl schimb și pe Târnovanu. Pe Boutoutaou l-am schimbat că a greșit pasa la primul gol. Târnovanu a făcut iar ca la meciul cu Auda. I-a pasat lui Dawa cum i-a pasat lui Joao Paulo cu Auda. Dawa a fost schimbat pentru pasa cu capul la adversar.

Boutoutaou n-are forță de fotbalist. Care are forță driblează, dă pasă de gol, dă gol. Poate pe voi vă impresionează și vă pricepeți mai bine, pe mine nu. Plimbă mingea și o pierde, dă pase aiurea. A avut situații, dar a dat mingea în aut sau aiurea. Nu există realizări. Prea multe mingi fără adresă. Nu face nimic cu ele. Trebuie să faci ceva. Uite, cum a făcut Stoian.

Nu mai avem valoare. Nici posesie n-am avut. Bine, ți-au dat gol, dar măcar călărește-i. La 2-1 n-am văzut ocazii. E clar că nu există valoare”, a spus Becali la Prima Sport.

Gigi Becali: „E posibil să aducem și antrenor”

Finanțatorul FCSB spune că nu e sigur încă dacă vinovat pentru rezultatele slabe este antrenorul Marius Baciu. Nu a exclus varianta ca acesta să fie schimbat în perioada următoare.

„Poate e și vina antrenorului. Sau poate n-are ce antrena. E posibil să fie final de eră George Becali. Nu mai sunt capabil. Nu văd combinații, nu văd nimic. E posibil să fiu și eu vinovat, dar și MM, că am vrut să jucăm cu 3 fundași centrali.

Gata, s-a terminat, am văzut. Cu 3 fundași centrali ne-a bătut cea mai slabă echipă, UTA Arad. Vina mea că am vrut să jucăm așa, vina lor e că n-au zis că nu se poate, că nu știu să joace așa. E posibil să aducem și antrenor. Stai să mai treacă încă 4-5 etape. Îl mai încercăm”.

Aduc jucători. Nu mai stau, aduc eu. Iau eu legătura cu impresari și mă ocup eu. Iau din România, dau mai mulți bani pe ce știu. N-o las așa. Gigi Becali, patron FCSB

Gigi Becali: „De ce să facă fanii FCSB manifestații, proteste?”

Patronul roș-albaștrilor consideră nejustificate protestele fanilor din timpul și de la finalul meciului, comparând situația celor de la FCSB cu cele în care se află rivalele Dinamo și Rapid.

„Să facă proteste galeria lui Dinamo, care de 15 ani n-a luat un trofeu, n-a jucat în cupele europene. Sau galeria Rapidului, unde e la fel. N-au de ce să fie mulțumiți fanii FCSB, dar de ce să facă manifestații, proteste? Să facă Dinamo și Rapid.

Bine, să nu vină la stadion. Dar de ce să nu vină? Să nu vină la Dinamo și Rapid, unde n-au făcut nimic 15 ani! Eu am fost în Europa League, anul ăsta iau campionatul, de ce să nu vină?”.

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